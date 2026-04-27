Jacob Forever protagonizó uno de los momentos más emotivos de su carrera el pasado sábado cuando, en pleno escenario del Watsco Center de Miami, detuvo el espectáculo para dedicarle unas palabras a su novia, Roxana Rivero, que lo acompañaba entre el público: «Aplauso para mi novia Roxana Rivero. I love you, mi amor».

El gesto ocurrió durante el concierto titulado «Celebrando su carrera inmortal», que reunió a miles de personas y contó con artistas invitados como Alexander Delgado, El Chacal, Dany Ome, Kevincito El 13 o Yotuel Romero.

El público respondió con aplausos y gritos de emoción al escuchar el nombre de Roxana, quien vivió el instante desde su asiento entre los asistentes.

Ella no tardó en compartir el momento en sus historias de Instagram, donde también le dedicó un extenso y emotivo mensaje al cantante: «Ayer fue noche mágica, de esas que quedan guardadas para siempre. Brillaste como siempre, pero esta vez fue aún más especial... diste un show de lujo, lleno de talento, pasión y entrega».

Roxana continuó: «Verte en ese escenario, rodeado de un público real que te apoya y te admira, me llenó de felicidad. Te mereces cada aplauso, cada logro y cada momento bonito que estás viviendo. Aquí estamos apoyándote en cada paso, celebrando tus victorias y creyendo en ti. I love you ».

Captura de Instagram / Roxana Rivero

Jacob, por su parte, publicó una fotografía de ella entre el público, visibilizando aún más una relación que avanza a pasos acelerados y con el respaldo entusiasta de sus seguidores.

Los fans inundaron las redes con comentarios de apoyo a la pareja, celebrando la complicidad y la naturalidad con que ambos muestran su romance ante el mundo.

La relación entre Jacob y Roxana Rivero, agente inmobiliaria de 24 años con más de 40,000 seguidores en Instagram, comenzó a rumorearse en noviembre de 2025 tras ser vistos juntos en una fiesta en Miami.

La confirmación oficial del romance llegó el 2 de abril cuando Jacob la nombró en el programa digital «El Desorden de Marko»: «Gracias a mi pareja que se llama Rosana Rivero, que ya está viendo el show ahora mismo».

Desde entonces, la pareja no ha parado de acumular gestos públicos: el 22 de abril, Jacob le organizó una lujosa fiesta de cumpleaños a bordo de un yate en Miami para celebrar sus 24 años, con champán rosado, regalos de Chanel y Louis Vuitton, y un pastel de tres pisos.

En aquella ocasión, Roxana respondió al mensaje de cumpleaños del cantante con una declaración que resume bien el tono de la relación: «Yo firme a tu lado forever and ever».

La dedicatoria desde el escenario del Watsco Center es la última —y quizás la más visible— muestra de un romance que sigue consolidándose ante miles de testigos y con el corazón bien abierto.