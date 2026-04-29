Instalan estatua de Trump en su club de golf en Florida: Así es la llamativa escultura

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Una estatua dorada de 15 pies de altura del presidente Donald Trump fue instalada en el Trump National Doral Golf Club, en Doral, Florida, convirtiéndose de inmediato en el centro de atención justo cuando el campo acoge esta semana el Cadillac Championship del PGA Tour

La llamativa escultura dorada no deja a nadie indiferente (Fuente: X/Adam Schupak)

La escultura, bautizada «Don Colossus», fue creada por el escultor Alan Cottrill, de 73 años, con estudio en Zanesville, Ohio, según confirmaron medios estadounidenses.

Está fabricada en bronce y recubierta con pan de oro, y representa a Trump alzando el puño en el gesto icónico que realizó segundos después de que una bala le rozara la oreja derecha durante el intento de asesinato en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024.

Colocada sobre un pedestal diseñado a medida de siete pies, la figura alcanza una altura total de 22 pies —aproximadamente 6,7 metros— y domina visualmente los campos de golf del resort desde su posición privilegiada.

(Fuente: X/Adam Shupack)

El propio Cottrill describió la obra en un comunicado: «Prominentemente posicionada con vistas a los campos de golf del resort, donde su superficie de pan de oro interactúa dinámicamente con la luz del sur de Florida».

La obra fue encargada en agosto de 2024 por el grupo de criptomonedas $PATRIOT, que pagó 300,000 dólares por la escultura de bronce y otros 60,000 dólares adicionales por el recubrimiento en oro, para un total de 360,000 dólares.

Sin embargo, la entrega se retrasó meses debido a una disputa de derechos de autor: el grupo utilizó imágenes de la estatua para promocionar sus tokens digitales sin autorización del artista, quien retuvo la obra en un lugar no revelado del condado de Muskingum, Ohio, negándose a entregarla hasta recibir el pago íntegro.

En febrero de 2026, Cottrill fue categórico: «Sería un tonto si la instalo sin el pago, y no soy un tonto».

Finalmente, la semana pasada se alcanzó un acuerdo —según $PATRIOT, un donante anónimo cubrió el saldo pendiente por derechos de propiedad intelectual—. Cottrill envolvió entonces la estatua «como una momia», la aseguró a un remolque de plataforma y la transportó más de 1,100 millas por carretera desde Ohio hasta Miami.

Una vez instalada, la escultura se convirtió en la «comidilla del circuito», según la publicación especializada Golfweek.

No todos los presentes mostraron entusiasmo: cuando un fotógrafo del torneo invitó a varios miembros del personal del PGA Tour a posar junto a la estatua, recibió un colectivo «No».

El fotógrafo respondió: «Ok, no sabía que eran todos tan woke».

El Cadillac Championship 2026 del PGA Tour se celebra del 29 de abril al 3 de mayo, siendo el primer torneo del circuito principal en Trump National Doral desde 2016, cuando el campo dejó de albergar el WGC-Cadillac Championship. Entre 2022 y 2025, el recinto fue sede de LIV Golf.

«Don Colossus» no es la primera estatua dorada de Trump: en la CPAC de 2021 en Orlando ya se exhibió una figura dorada del entonces expresidente, aunque de dimensiones mucho menores. Los renderizados de la futura biblioteca presidencial de Trump en Miami también incluyen una enorme estatua dorada.

La escultura llega además en un momento de especial relevancia para el resort: el Trump National Doral acogerá la cumbre del G20 los días 14 y 15 de diciembre de 2026, lo que significa que líderes mundiales serán recibidos por la imponente figura dorada al llegar al recinto.

La Casa Blanca confirmó el 25 de abril que invitará al presidente ruso Vladimir Putin al encuentro, aunque Trump expresó dudas sobre su asistencia: «No sé si viene. Dudo que venga, para ser honesto, pero si viniera, probablemente sería muy útil».

El premio total del Cadillac Championship 2026 asciende a 20 millones de dólares, con 3,6 millones para el ganador del torneo que, esta semana, comparte protagonismo con la estatua más comentada del circuito.