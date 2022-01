Trump planea construir cuatro torres con viviendas de lujo en Miami

El expresidente planea construir las torres en su Doral Golf Resort en Florida Foto © Hoteles.com (Trump National Doral Miami)

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump planea construir cuatro torres con viviendas de lujo y recintos comerciales en su complejo turístico y campo de golf en la ciudad de Doral, condado de Miami-Dade, en Florida.

Una compañía controlada por el exmandatario y magnate presentó oficialmente el proyecto para edificar la propiedad de uso mixto Doral International Towers -que no llevará el nombre de Trump-, según documentos obtenidos por The Next Miami.

El proyecto será construido en el resort de Trump en Doral (Trump National Doral Miami), luego de recibir la aprobación de cambios en el uso del suelo por parte de la ciudad. Esto permitiría el levantamiento de cuatro torres de 42 pisos cada una, 2,222 unidades residenciales, 462,825 pies cuadrados de oficinas clase-A, 470 unidades hoteleras y 81,675 pies cuadrados de venta al por menor.

De concretarse, serían las torres más altas al oeste del centro de Miami, pero antes deben recibir además la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

El diseño de las torres tendrá el "estilo característico del sur de Florida", informó South Florida Business Journal. La sociedad de arquitectos Pascual, Pérez, Kiliddjian, Starr & Associates, de Doral, comunicó al sitio web que están diseñando las torres con grandes balcones y materiales nativos como la piedra coquina.

En un comunicado la semana pasada, Trump dijo que el nuevo proyecto en el Doral Golf Resort se construiría en fases y podría ser “el desarrollo más emocionante del país”.

Al responder preguntas relacionadas con sus impuestos sobre la propiedad en el condado de Miami-Dade en 2018, un abogado de la asociación Trump Doral dijo que tenía un "rendimiento muy inferior" en comparación con el campo de golf Turnberry en Aventura y otros competidores, culpando en parte a "alguna connotación negativa con la marca", según un reporte de Miami Herald.

Trump necesita la aprobación del Consejo Municipal de Doral para construir las torres, y se espera la votación a finales de este año. La construcción podría comenzar a fines de 2023, antes de la campaña presidencial de 2024, para la cual Trump ha insinuado estar listo para postularse a un segundo mandato en la Casa Blanca.

Trump National Doral Miami se extiende actualmente en 54 acres, fue comprado en 2012 y cuenta con cuatro campos de golf y un hotel de lujo.

“Doral es probablemente la propiedad más valiosa del sur de Florida”, dijo Eric Trump, hijo del exmandatario y vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, a Bloomberg en 2021. “Son 700 acres en Miami y eso es invaluable”.

El Doral recaudaba constantemente más de $70 millones al año mientras Trump estaba en el cargo y antes de que la pandemia afectara los viajes, según sus declaraciones financieras como presidente. Eso se redujo a menos de $50 millones en 2020, según un informe de Bloomberg a propósito del proyecto.

Según un reporte de BBC Mundo, en 2016 Trump tenía en total 55 propiedades y proyectos futuros en 10 países de América, ocho en Europa-Oriente Medio y seis en Asia, entre estos, 17 campos de golf, 15 hoteles y un viñedo.