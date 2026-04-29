¿Qué pasa ahora que el Senado de EE.UU. no limitó a Trump sobre Cuba?

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El Senado de Estados Unidos rechazó este martes una resolución que habría obligado al presidente Donald Trump a pedir autorización al Congreso antes de ordenar cualquier acción militar contra Cuba.

La votación fue 51 a 47, y deja al mandatario con plena libertad de acción sobre la isla.

¿Por qué se habla de una posible acción militar contra Cuba?

Desde principios de 2026, Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con medidas sin precedentes: firmó una orden ejecutiva que declara a Cuba «amenaza extraordinaria», impuso aranceles a países que le vendan petróleo a la isla y respaldó el bloqueo naval energético que Washington mantiene sobre ella.

A eso se suma que en enero fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que cortó de golpe el suministro de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios de crudo venezolano que Cuba recibía.

Trump también ha hecho declaraciones que encendieron las alarmas.

En marzo dijo «tendré el honor de tomar Cuba» y semanas después añadió «Cuba es la siguiente, pero finjan que no lo dije».

Aunque el 13 de marzo descartó explícitamente una intervención militar directa respondiendo «eso no va a suceder», los planes del Pentágono siguen activos.

¿Qué ocurrió exactamente en la votación?

Los senadores demócratas Tim Kaine (Virginia), Ruben Gallego (Arizona) y Adam Schiff (California) impulsaron la resolución S.J. Res. 124, invocando la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

Argumentaron que el bloqueo naval ya constituye «hostilidades» y que el Congreso debe intervenir antes de que la situación escale, como ocurrió con la guerra contra Irán, que lleva casi dos meses sin resolución clara.

Los republicanos bloquearon el debate con 51 votos. Solo dos senadores del partido rompieron filas: Susan Collins (Maine) y Rand Paul (Kentucky) votaron con los demócratas.

Por el lado contrario, el demócrata John Fetterman (Pensilvania) se unió a los republicanos para hundir la resolución, repitiendo el patrón que ya mostró en votos anteriores sobre Irán.

¿Puede Trump ordenar una acción militar contra Cuba tras este resultado?

Técnicamente, sí. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 permite al presidente desplegar fuerzas militares por hasta 60 días sin autorización del Congreso.

Solo después de ese plazo necesitaría aprobación legislativa o debería retirar las tropas. Con la resolución derrotada, no existe ningún freno legal inmediato.

El Pentágono ha acelerado planes de contingencia militar sobre Cuba, aunque el Departamento de Defensa ha evitado confirmarlo públicamente.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel advirtió en entrevista con Newsweek que Cuba respondería con una «campaña de guerrilla o guerra de todo el pueblo ante un ataque, causando pérdidas inmensas para ambas naciones».

¿Qué viene ahora?

Los demócratas han dejado claro que seguirán forzando este tipo de votaciones aunque no tengan mayoría para ganarlas, con el objetivo de obligar a los republicanos a posicionarse públicamente de cara a las elecciones de mitad de período.

El líder de la minoría Chuck Schumer advirtió: «Los republicanos deben ponerse por delante de una catástrofe inminente en Cuba antes de que empeore aún más, como deberían haber hecho con la guerra de Trump en Irán».

Por ahora, la guerra con Irán mantiene a Cuba en un segundo plano, y Trump incluso permitió que un tanquero ruso atracara en la isla en marzo por «razones humanitarias», lo que sugiere que cualquier escalada militar no es inminente, pero tampoco está descartada.