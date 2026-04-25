Rick Scott acusa a NBC de darle un megáfono a Díaz-Canel tras entrevista sin cuestionamiento real

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El senador republicano por Florida Rick Scott envió una carta formal a los principales ejecutivos de Comcast Corporation y NBC News para denunciar la entrevista que la periodista Kristen Welker realizó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

La entrevista, emitida el 12 de abril en el programa Meet the Press, "contribuyó a otorgarle mayor legitimidad" al gobernante, según Scott, quien la calificó de "complaciente".

"El trato indulgente hacia un dictador violento perjudicó enormemente la causa de libertad de los cubanos", señalo Scott. "¡Esto es inaceptable y estoy exigiendo responsabilidad y respuestas!", añadió en un mensaje publicado en la red social X.

La misiva fue dirigida a Brian Roberts, presidente y CEO de Comcast; Cesar Conde, presidente de NBC Universal News Group; y Rebecca Blumenstein, presidenta editorial de NBC News.

En ella, Scott expresó su "extrema decepción" ante la decisión de NBC de invitar a Díaz-Canel otorgándole en la práctica una plataforma en los medios estadounidenses sin ningún cuestionamiento real.

La entrevista, grabada en el Memorial José Martí en La Habana, fue la primera concedida por un líder cubano a la televisión estadounidense desde Fidel Castro en 1959, y duró 53 minutos en su versión completa.

Scott criticó especialmente que Welker afirmara que era "un honor" hablar con Díaz-Canel y que lo presentara como víctima de Estados Unidos frente al presidente Trump, en lugar de confrontarlo por las denuncias de represión y persecución política dentro de la isla.

Según el senador, la periodista permitió que Díaz-Canel evadiera la pregunta sobre si dejaría el poder, sin presionarlo sobre la celebración de elecciones libres.

Scott enumeró en su carta cinco temas que Welker no abordó con rigor: la liberación real de presos políticos, las misiones médicas cubanas en el extranjero, las alianzas del régimen con China, Irán y Rusia, la negativa a permitir elecciones libres y el acceso restringido a internet para la población.

El senador destacó el caso de Alexander Díaz-Rodríguez, preso político de 45 años oriundo de Cárdenas, en Matanzas, condenado a cinco años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 y liberado a principios de abril tras cumplir íntegramente su condena.

Las fotografías de su liberación mostraron un estado físico devastador: perdió entre 25 y 50 kilogramos durante su encarcelamiento y desarrolló cáncer de tiroides sin tratamiento, hepatitis B y desnutrición severa.

Scott adjuntó esas imágenes a su carta como evidencia del trato del régimen, señalando que "las fotos dejaron en evidencia que fue torturado, desnutrido y privado de atención médica".

"A través de este fracaso periodístico de responsabilizar a un dictador en uno de los programas más vistos de su cadena, NBC legitimó tácitamente al régimen, el cual aprovechará esa legitimidad para continuar reprimiendo a sus ciudadanos.", concluyó el legislador.

La entrevista de Díaz-Canel en NBC también generó críticas fuera del Congreso. La periodista cubana Mónica Baró Sánchez, ganadora del Premio Gabo 2019, la calificó como un éxito de la propaganda castrista, señalando que Welker permitió al gobernante hablar sin interrupciones ni réplicas.

Durante la entrevista, Díaz-Canel negó la existencia de presos políticos en Cuba, calificándolo de "gran mentira", pese a que organizaciones como Prisoners Defenders documentaban 1,214 presos políticos en la isla a finales de febrero de 2026.

Ante la pregunta de si renunciaría para salvar al país, el gobernante reaccionó con irritación: ¿Le haces esa pregunta a Trump? ¿Es una pregunta tuya o del Departamento de Estado?

Scott concluyó su carta exigiendo a NBC que en futuras coberturas practique "un periodismo que refleje el fuerte legado estadounidense de una prensa libre y valiente, en lugar de simplemente entregar un megáfono a dictadores".