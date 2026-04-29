Impactante imagen de preso político cubano sacude el Senado de EE.UU. en medio de choque entre republicanos y demócratas

Una imagen reciente del preso político cubano Alexander Díaz Rodríguez irrumpió con fuerza en el Senado de Estados Unidos este martes y terminó convirtiéndose en el símbolo más potente de un encendido enfrentamiento político entre republicanos y demócratas sobre Cuba, política exterior y el papel del presidente Donald Trump.

El momento se produjo durante el debate de una resolución impulsada por senadores demócratas para impedir que Trump pueda ordenar acciones militares contra la isla sin la autorización del Congreso.

Aunque la iniciativa fue finalmente bloqueada, el intercambio dejó al descubierto profundas divisiones políticas y un uso marcado del tema cubano como arma de confrontación interna.

En medio de ese escenario, el senador republicano Rick Scott, representante de Florida -estado con una fuerte comunidad cubanoamericana-tomó la palabra y centró su intervención en una denuncia directa del régimen cubano, utilizando como eje una fotografía que mostró ante el pleno.

«Tengo aquí una imagen. ¿De qué año creen que es? ¿De la Segunda Guerra Mundial? ¿De un campo de concentración? ¿De una prisión soviética?», preguntó Scott, antes de revelar el origen reciente de la fotografía.

«Esta foto fue tomada hace apenas unas semanas, a menos de 100 millas de nuestras costas», reveló.

La imagen correspondía a Alexander Díaz Rodríguez, un preso político cubano cuya apariencia física, visiblemente deteriorada, impactó a los presentes.

Scott no escatimó en detalles sobre su situación: «Este hombre se llama Alexander Díaz Rodríguez. […] Fue torturado, pasó hambre, fue aislado, y se le negó atención médica en ese supuesto “gran sistema de salud”, a pesar de padecer cáncer, todo por oponerse al régimen socialista».

Imagen del preso político mostrada ante senadores de EE.UU. (Fuente: Captura de YouTube/FoxNews)

El senador convirtió el caso en una acusación directa contra sus colegas demócratas, cuestionando su postura frente a Cuba: «¿Hizo alguno de mis colegas demócratas algo para sacarlo de prisión? Nada».

El momento más contundente de su intervención fue, sin duda, la exhibición de la fotografía de Díaz Rodríguez. Scott la convirtió en una representación del sufrimiento en Cuba: «Este es el rostro de la miseria del pueblo cubano».

Y fue más allá al responsabilizar indirectamente a quienes, según él, simpatizan con el régimen: «Cuando alguien apoya a ese régimen, está apoyando lo que le están haciendo a personas como Alexander».

El senador insistió en que muchos prefieren ignorar este tipo de evidencias: «Muchos no quieren ver estas imágenes ni compartirlas. Yo sí. Voy a hablar de esto todo el tiempo que sea necesario».

Un debate marcado por acusaciones cruzadas

La intervención de Scott se produjo en el contexto del rechazo del Senado, por 51 votos contra 47, de una resolución presentada por los senadores demócratas Tim Kaine, Ruben Gallego y Adam Schiff.

La propuesta buscaba invocar la Ley de Poderes de Guerra de 1973 para limitar cualquier acción militar unilateral del presidente contra Cuba.

Los republicanos lograron bloquear la medida, aunque la votación dejó fisuras dentro de su propio bloque: los senadores Susan Collins y Rand Paul se unieron a los demócratas. En contraste, el demócrata John Fetterman volvió a alinearse con los republicanos, contribuyendo al fracaso de la iniciativa.

Durante el debate, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, defendió la resolución como un intento de evitar una escalada peligrosa. «Los republicanos deben ponerse por delante de una catástrofe inminente en Cuba», advirtió.

Sin embargo, Scott desestimó completamente la propuesta, calificándola de maniobra política: «La medida de la que estamos hablando está completamente desconectada de la realidad en Cuba y no tiene ninguna relevancia con lo que está ocurriendo allí en este momento».

También rechazó el argumento central de los demócratas: «El presidente Trump nunca ha sugerido enviar tropas sobre el terreno en Cuba, por lo que todo este esfuerzo resulta inútil».

Cuba como campo de batalla político

Más allá del contenido legislativo, el discurso de Scott evidenció cómo la situación cubana se ha convertido en un punto de choque ideológico en Washington. El senador acusó a los demócratas de ignorar las violaciones de derechos humanos en la isla mientras concentran sus críticas en Trump.

«Los demócratas dicen ser el partido de la democracia. Entonces, ¿dónde está su preocupación por un dictador antidemocrático que gobierna a solo 90 millas de la costa de Florida?», cuestionó.

En un tono aún más duro, señaló que «muchos demócratas en esta Cámara están abrazando el socialismo» y criticó viajes de legisladores a Cuba que, según él, buscan «blanquear las atrocidades del ilegítimo régimen comunista».

Scott también puso el foco en la situación de los presos políticos en la isla: «Hoy, y desde hace décadas, Cuba mantiene encarcelados injustamente a cientos de presos políticos por exigir elecciones o por quejarse de que el régimen no garantiza servicios básicos como la electricidad».

Incluso mencionó un caso extremo: «Hay incluso un niño de seis años en prisión por protestar porque su familia no tenía electricidad. ¿He escuchado a algún colega demócrata condenar eso? No».

Un trasfondo de crisis y narrativa enfrentada

Mientras los republicanos centraron su discurso en la represión política en Cuba, los demócratas, como el senador Kaine, destacaron la crisis humanitaria en la isla, señalando el impacto del bloqueo energético impuesto por Washington.

Así, el debate no solo giró en torno a la política exterior o los límites del poder presidencial, sino también a narrativas opuestas sobre las causas del deterioro en Cuba: represión interna frente a presión externa.

Scott cerró su intervención con un llamado directo a sus colegas: «Les pido a mis colegas que miren esta imagen y piensen en lo que ese régimen está haciendo. […] Así que les pregunto: ¿han visto suficiente?».

Y concluyó alineándose con la política del presidente: «El presidente Trump está haciendo todo lo posible por promover la libertad y la democracia en América Latina, y nosotros deberíamos hacer lo mismo».

El episodio dejó claro que, en Washington, Cuba sigue siendo mucho más que un tema de política exterior: es un terreno de disputa simbólica donde imágenes como la de Alexander Díaz Rodríguez pueden redefinir el tono y el rumbo del debate.

La imagen, que muestra a Díaz Rodríguez en un estado físico devastador, ya había conmocionado al mundo tras ser publicada en portada por el diario español ABC el 22 de abril bajo el título «El preso político cubano Alexander Díaz, esquelético».

Díaz Rodríguez, oriundo de Cárdenas, Matanzas, fue detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado a cinco años de prisión por «sedición» y «desacato».

Ingresó a la prisión Kilo 5½ de Pinar del Río pesando 81 kilos y fue liberado en abril de 2026 con apenas 37 kilos, tras desarrollar cáncer de tiroides avanzado, hepatitis B y desnutrición severa, sin recibir tratamiento oncológico.