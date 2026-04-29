Pelotero cubano Alexei Ramírez da positivo por dopaje en el Clásico Mundial de Béisbol

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El pelotero cubano Alexei Ramírez Rodríguez dio positivo por cuatro sustancias prohibidas durante el VI Clásico Mundial de Béisbol 2026, según notificó este miércoles la Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por sus siglas en inglés), organismo que gestiona el programa antidopaje independiente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).
Las sustancias detectadas en la muestra del pelotero de 44 años son mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol, todas clasificadas bajo la sección S1.1 (Esteroides Anabólicos Androgénicos) de la Lista Prohibida 2026 de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).
Según la ITA, estas sustancias «están prohibidas en todo momento, tanto dentro como fuera de competición, y son consideradas sustancias no especificadas», asociadas al aumento rápido de masa muscular, fuerza y rendimiento físico.
La muestra fue recolectada mientras Ramírez representaba a Cuba en el torneo, celebrado en marzo de este año.
Como consecuencia del hallazgo, se impuso al atleta una suspensión provisional obligatoria conforme al Código Mundial Antidopaje y el artículo 7.4.1 de las reglas antidopaje de la WBSC.
Ramírez tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B. Si ese análisis confirma el resultado de la muestra A —o si el atleta no lo solicita—, el caso se considerará una violación confirmada de las normas antidopaje.
El jugador también tendrá la oportunidad de presentar sus explicaciones.
Bajo el Código Mundial Antidopaje, una primera violación con sustancias no especificadas conlleva habitualmente una sanción de cuatro años de suspensión, aunque puede reducirse si el atleta demuestra ausencia de culpa o negligencia significativa.
La detección simultánea de cuatro esteroides anabólicos en una misma muestra es inusual y apunta a un uso sistemático de estas sustancias.
El caso tiene un trasfondo histórico notable. Ramírez, nacido en Pinar del Río el 22 de septiembre de 1981, se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia del Clásico Mundial al participar con 44 años, superando el récord que ostentaba Roger Clemens con 43 años en 2006.
Fue además uno de solo tres jugadores que participaron tanto en la edición inaugural de 2006 como en la de 2026, junto a Shairon Martis (Países Bajos) y Paolo Espino (Panamá).
Su convocatoria formó parte del equipo cubano presentado para el VI Clásico Mundial, dirigido por Germán Mesa e integrado por 10 jugadores vinculados al sistema de Grandes Ligas.
Sin embargo, Cuba no logró avanzar en el torneo. El equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras perder 2-7 ante Canadá el 11 de marzo, cerrando con balance de dos victorias y dos derrotas en el Grupo A.
En su carrera en Grandes Ligas (2008-2016), Ramírez jugó principalmente como campocorto de los Medias Blancas de Chicago, con promedio de bateo de .270, 115 jonrones y 590 carreras impulsadas. Ganó dos premios Silver Slugger (2010 y 2014) y fue seleccionado al Juego de las Estrellas en 2014.
La ITA, que lleva la totalidad de la acusación por delegación de la WBSC, indicó que no hará más declaraciones mientras el proceso esté en curso.
Preguntas frecuentes sobre el caso de dopaje de Alexei Ramírez en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sustancias prohibidas fueron detectadas en Alexei Ramírez durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Alexei Ramírez dio positivo por cuatro sustancias prohibidas: mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol. Todas estas sustancias están clasificadas como esteroides anabólicos androgénicos y están prohibidas en todo momento según la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).
¿Qué consecuencias enfrenta Alexei Ramírez tras el resultado positivo en la prueba de dopaje?
Alexei Ramírez enfrenta una suspensión provisional conforme al Código Mundial Antidopaje. Si el análisis de la muestra B confirma el resultado, podría recibir una sanción de cuatro años de suspensión, a menos que demuestre ausencia de culpa o negligencia significativa.
¿Cómo afectó este escándalo al rendimiento del equipo cubano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El equipo cubano no logró avanzar más allá de la fase de grupos en el torneo. Fue eliminado tras perder 2-7 contra Canadá, cerrando con un balance de dos victorias y dos derrotas en el Grupo A.
¿Cuál es el trasfondo histórico de Alexei Ramírez en el Clásico Mundial de Béisbol?
Alexei Ramírez se convirtió en el jugador de mayor edad en participar en el Clásico Mundial con 44 años, superando el récord anterior. Participó tanto en la edición inaugural de 2006 como en la de 2026, siendo uno de los pocos en lograrlo.
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