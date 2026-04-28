Régimen cubano intensifica prácticas represivas contra activistas y disidentes, según informe de Amnistía Internacional

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Amnistía Internacional documentó en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo —publicado este mes y que evalúa los eventos de 2025 en 144 países— una represión sistemática e intensificada del régimen cubano contra activistas, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

El documento, que dedica un capítulo específico a Cuba, recoge que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró al menos 3.179 acciones represivas y 529 detenciones arbitrarias durante 2025, mientras la organización Prisoners Defenders contabilizó 1.197 presos políticos al cierre del año.

Uno de los casos más emblemáticos fue el del líder opositor José Daniel Ferrer García, cuya libertad condicional —obtenida en enero de 2025 tras la mediación del Vaticano— fue revocada en abril como represalia por mantener su activismo.

En una carta manuscrita de septiembre de 2025, Ferrer escribió: «Estoy listo para morir, pero no para vivir sin honor, sin dignidad». Finalmente, en octubre fue forzado al exilio en Estados Unidos tras denunciar meses de tortura y amenazas contra su familia.

El mismo patrón de revocación de libertad condicional afectó a los también presos de conciencia Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro, excarcelados en enero y nuevamente sometidos a restricciones en abril.

La lideresa de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida arbitrariamente en múltiples ocasiones a lo largo del año.

El activista Leonardo Romero Negrín fue arrestado en marzo por protestar pacíficamente con un cartel en blanco, golpeado y sometido a reclusión domiciliaria.

El escritor Jorge Fernández fue detenido y golpeado en varias ocasiones por manifestarse pacíficamente, y en agosto le impusieron también reclusión domiciliaria.

En noviembre, el régimen lanzó una campaña de hostigamiento y criminalización contra el medio independiente elTOQUE y 18 de sus colaboradores, con amenazas de cárcel bajo cargos de «terrorismo financiero» y la revelación pública de datos personales de periodistas y sus familias.

En las cárceles, la organización Cubalex documentó 39 muertes de personas privadas de libertad durante 2025.

Los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca y Sayli Navarro denunciaron torturas, palizas, privación de visitas familiares y negación de atención médica.

El informe también señala que las mujeres activistas enfrentan formas de represión diferenciadas: amenazas contra sus hijos, vigilancia en escuelas y estigmatización.

El Observatorio de Género Alas Tensas documentó 48 casos de feminicidio en 2025, delito que el Estado cubano sigue sin tipificar de forma autónoma.

La crisis económica agrava el cuadro: el Food Monitor Program indicó en mayo de 2025 que el 96,91% de la población había perdido acceso a alimentos por la inflación, y más del 60% dedicaba entre cinco y 15 horas semanales a conseguir comida.

Las propias autoridades reconocieron en julio que solo disponían del 30% de los medicamentos esenciales, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estimó en septiembre que el 89% de la población vivía en pobreza extrema.

En septiembre, 15 personas fueron condenadas a hasta nueve años de cárcel por participar en las protestas de Bayamo de marzo de 2024, en una muestra del uso sistemático de figuras penales como «desorden público», «desacato» y «atentado» para criminalizar la protesta pacífica.

Amnistía Internacional advirtió que su informe «va más allá de la simple advertencia de un colapso inminente: documenta uno que ya está en marcha», y exigió a los Estados que rechacen el apaciguamiento ante regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos, en una denuncia que organizaciones de derechos humanos respaldan desde hace años frente a la dictadura cubana.