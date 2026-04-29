Increíble parto en el aire: Mujer da a luz en un avión de Delta a minutos de aterrizar

Avión de Delta, aerolínea donde ocurrió el nacimiento del bebé (Imagen de Referencia).

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Ashley Blair, una mujer residente en Tennessee, dio a luz a su hija a bordo de un vuelo de Delta Air Lines el pasado viernes, cuando el Boeing 737 que partió de Atlanta se encontraba a unos 30 minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Portland, Oregón.

La bebé, bautizada Brielle Renee Blair, llegó dos semanas antes de lo previsto y pesó 2.5 kilogramos (5.5 libras), según un reporte de la agencia The Associated Press (AP) reproducido por Telemundo 51.

Blair viajaba precisamente a Oregon para estar acompañada de su madre durante el alumbramiento, pero los planes se adelantaron inesperadamente en el aire.

Dos paramédicas que viajaban como pasajeras —Tina Fritz y Kaarin Powell— fueron quienes asistieron el parto.

Ambas regresaban de unas vacaciones en República Dominicana y estaban atendiendo a otro pasajero enfermo en la parte trasera del avión cuando una azafata les pidió que revisaran a Blair.

Al constatar que las contracciones eran cada vez más frecuentes, despejaron el espacio alrededor de la pasajera y solicitaron a la tripulación mantas y un kit obstétrico de emergencia.

El avión no contaba con dicho kit, por lo que tuvieron que improvisar: consiguieron mantas de otros pasajeros y usaron un cordón de zapato de una azafata para atar el cordón umbilical.

Powell también se quitó uno de sus propios cordones para usarlo como torniquete y abrir una vía intravenosa.

En el momento más crítico, las azafatas les ordenaron sentarse porque el avión estaba a punto de tocar tierra. Las paramédicas se negaron.

«Nosotras decíamos: '¡No! ¡No!'», relató Fritz a AP. «Blair dio tres pujidos súper buenos, y la bebé salió muy, muy rápido. Fue algo lindo», declaró Fritz.

Powell cortó el cordón umbilical mientras sostenía a la recién nacida, y el avión aterrizó momentos después.

«La bebé se puso rosada de inmediato. Estaba preciosa. La mamá se portó como una estrella de rock», añadió Fritz.

El vuelo transportaba 153 pasajeros; con el nacimiento, pasaron a ser 154.

Tras el aterrizaje, el personal médico de Portland Airport Fire & Rescue encontró a madre e hija en buen estado de salud y las trasladó a un hospital local para observación.

Los partos en vuelos comerciales son eventos extremadamente raros. En mayo de 2022, una mujer dio a luz en el baño de un vuelo de Frontier Airlines con destino a Florida, asistida por una auxiliar de vuelo. En febrero de 2019, otro nacimiento ocurrió en un vuelo de JetBlue con destino a Fort Lauderdale. En marzo de 2018, una mujer angoleña dio a luz en un vuelo procedente de La Habana, con el avión desviado a Cartagena. En diciembre de 2016, otro parto ocurrió en un vuelo entre Filadelfia y Orlando.

Delta Air Lines afirmó en su comunicado que un médico y dos enfermeras ayudaron a las azafatas, versión que Fritz desmintió: según ella, no había ningún médico y la única enfermera presente se quedó atendiendo al primer pasajero enfermo. La aerolínea no respondió a la solicitud de aclaración de la AP.

«Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo que intervinieron para brindar atención a una cliente poco antes del aterrizaje en Portland», expresó Delta en su comunicado.

Fritz se ha mantenido en contacto con Blair desde el nacimiento. «Siento que ahora somos amigas para siempre», comentó la paramédica.