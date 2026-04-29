Increíble parto en el aire: Mujer da a luz en un avión de Delta a minutos de aterrizar

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Ashley Blair, una mujer residente en Tennessee, dio a luz a su hija a bordo de un vuelo de Delta Air Lines el pasado viernes, cuando el Boeing 737 que partió de Atlanta se encontraba a unos 30 minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Portland, Oregón.
La bebé, bautizada Brielle Renee Blair, llegó dos semanas antes de lo previsto y pesó 2.5 kilogramos (5.5 libras), según un reporte de la agencia The Associated Press (AP) reproducido por Telemundo 51.
Blair viajaba precisamente a Oregon para estar acompañada de su madre durante el alumbramiento, pero los planes se adelantaron inesperadamente en el aire.
Dos paramédicas que viajaban como pasajeras —Tina Fritz y Kaarin Powell— fueron quienes asistieron el parto.
Ambas regresaban de unas vacaciones en República Dominicana y estaban atendiendo a otro pasajero enfermo en la parte trasera del avión cuando una azafata les pidió que revisaran a Blair.
Al constatar que las contracciones eran cada vez más frecuentes, despejaron el espacio alrededor de la pasajera y solicitaron a la tripulación mantas y un kit obstétrico de emergencia.
El avión no contaba con dicho kit, por lo que tuvieron que improvisar: consiguieron mantas de otros pasajeros y usaron un cordón de zapato de una azafata para atar el cordón umbilical.
Powell también se quitó uno de sus propios cordones para usarlo como torniquete y abrir una vía intravenosa.
En el momento más crítico, las azafatas les ordenaron sentarse porque el avión estaba a punto de tocar tierra. Las paramédicas se negaron.
«Nosotras decíamos: '¡No! ¡No!'», relató Fritz a AP. «Blair dio tres pujidos súper buenos, y la bebé salió muy, muy rápido. Fue algo lindo», declaró Fritz.
Powell cortó el cordón umbilical mientras sostenía a la recién nacida, y el avión aterrizó momentos después.
«La bebé se puso rosada de inmediato. Estaba preciosa. La mamá se portó como una estrella de rock», añadió Fritz.
El vuelo transportaba 153 pasajeros; con el nacimiento, pasaron a ser 154.
Tras el aterrizaje, el personal médico de Portland Airport Fire & Rescue encontró a madre e hija en buen estado de salud y las trasladó a un hospital local para observación.
Los partos en vuelos comerciales son eventos extremadamente raros. En mayo de 2022, una mujer dio a luz en el baño de un vuelo de Frontier Airlines con destino a Florida, asistida por una auxiliar de vuelo. En febrero de 2019, otro nacimiento ocurrió en un vuelo de JetBlue con destino a Fort Lauderdale. En marzo de 2018, una mujer angoleña dio a luz en un vuelo procedente de La Habana, con el avión desviado a Cartagena. En diciembre de 2016, otro parto ocurrió en un vuelo entre Filadelfia y Orlando.
Delta Air Lines afirmó en su comunicado que un médico y dos enfermeras ayudaron a las azafatas, versión que Fritz desmintió: según ella, no había ningún médico y la única enfermera presente se quedó atendiendo al primer pasajero enfermo. La aerolínea no respondió a la solicitud de aclaración de la AP.
«Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo que intervinieron para brindar atención a una cliente poco antes del aterrizaje en Portland», expresó Delta en su comunicado.
Fritz se ha mantenido en contacto con Blair desde el nacimiento. «Siento que ahora somos amigas para siempre», comentó la paramédica.
Preguntas frecuentes sobre el parto en vuelo de Delta Air Lines
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue el parto en el vuelo de Delta entre Atlanta y Portland?
Ashley Blair dio a luz a su hija a bordo de un vuelo de Delta Air Lines mientras la aeronave estaba a 30 minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Portland. El parto fue asistido por dos paramédicas presentes en el vuelo, quienes improvisaron con mantas y cordones de zapato debido a la falta de un kit obstétrico.
¿Qué complicaciones enfrentaron durante el parto a bordo del avión?
El avión no contaba con un kit obstétrico de emergencia, por lo que las paramédicas tuvieron que improvisar utilizando mantas y cordones de zapato para atar el cordón umbilical. A pesar de las limitaciones, lograron asistir exitosamente el parto.
¿Qué dijo Delta Air Lines sobre el incidente del parto en vuelo?
Delta Air Lines agradeció a la tripulación y a los voluntarios médicos por su intervención. Sin embargo, una de las paramédicas desmintió la afirmación de la aerolínea de que un médico y dos enfermeras ayudaron, asegurando que no había ningún médico presente.
¿Son comunes los partos en vuelos comerciales?
Los partos en vuelos comerciales son extremadamente raros. Sin embargo, hay precedentes, como un parto en un vuelo de Frontier Airlines en 2022 y otro en un vuelo de JetBlue en 2019.
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