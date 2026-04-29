Cubana a defensores del régimen: «Yo era una ignorante como tú y ahora me he limpiado la mente»

Una cubana identificada como Sory publicó un video en el grupo de Facebook «Lista Represores de Cuba» en el que responde con dureza a un defensor del régimen que le había preguntado «¿Y tú quién eres?» en un video anterior.

En su respuesta, Sory eligió describir primero quién era antes: «Una cubana ignorante como tú. Ignorante, comunista, que no me cuestionaba nada», afirmó con firmeza ante la cámara.

La mujer, que según sus redes vive actualmente en Barcelona, detalló su trayectoria dentro del sistema político cubano: «Perteneciente a la UJC, PSC, pionera recomendada, todo ese rollo que hay. ¿Vale? Y no me cuestionaba nada. Una ignorante como eres tú ahora».

El contraste entre ese pasado y su presente es el núcleo del mensaje: «Ahora soy una persona que piensa, que analiza, que se cuestiona y que gracias a Dios se ha limpiado la mente de toda esa mugre que me metieron desde niña en la cabeza».

Las reacciones al video fueron mayoritariamente favorables a la cubana, con muchos usuarios celebrando que reconociera públicamente su pasado de simpatía o militancia dentro del sistema y su cambio de postura. Comentarios como «errar es de humanos, rectificar es de sabios», «lo importante es haber abierto los ojos» o «nunca es tarde» marcaron el tono de apoyo. Varios internautas coincidieron en que el adoctrinamiento afectó a generaciones enteras: «fue todo un pueblo el que engañaron y adoctrinaron» y «todos fuimos víctimas de la ideología castro comunista».

Otros comentarios asumieron su testimonio como una experiencia compartida por muchos cubanos dentro y fuera de la isla. «Así fuimos casi todos», escribió un usuario, mientras otra persona afirmó: «yo también fui una ignorante hasta que abrí los ojos». En esa misma línea, abundaron mensajes de respaldo como «bien dicho», «excelente respuesta», «bravo» y «valiente mujer», además de frases como «ya eres libre», «bienvenida al mundo libre» o «te mando un beso por despertar».

También hubo quienes insistieron en que el cambio de pensamiento no borra el pasado, pero sí puede ser válido si hay una rectificación sincera. «Fue su vivencia», comentó un usuario, mientras otro apuntó: «es válido rectificar». Sin embargo, no faltaron críticas de quienes le reprocharon haber sido parte de estructuras oficialistas o cuestionaron la autenticidad de su cambio: «ya hiciste mucho mal», «sigues siendo ignorante» o «fuiste una loba disfrazada de oveja», escribieron algunos.

La mayoría de los comentarios terminó respaldando a la cubana y usando su historia como ejemplo de un despertar que muchos dicen haber vivido también. Entre elogios, críticas y reproches por su pasado, el mensaje que más se repitió fue el mismo: nunca es tarde para romper con el adoctrinamiento y reclamar libertad para Cuba. En conjunto, el debate reflejó una tensión frecuente entre cubanos: la diferencia entre quienes consideran que muchos fueron víctimas del adoctrinamiento y quienes creen que haber apoyado al régimen implica una responsabilidad personal difícil de borrar.

El testimonio ilustra de manera personal el sistema de adoctrinamiento ideológico que el régimen cubano aplica desde la infancia a través de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), fundada en 1961 bajo el lema «Pioneros por el Comunismo, Seremos como el Che».

En marzo pasado, niños de escuelas de Habana Vieja escenificaron tribunales antiimperialistas contra Estados Unidos en actos por los aniversarios 65 de la OPJM y 64 de la UJC, presididos por las máximas dirigentes de ambas organizaciones.

El video de Sory se enmarca en un fenómeno creciente entre cubanos que, tras emigrar o acceder a información independiente, experimentan un proceso de ruptura ideológica con el sistema en el que fueron formados desde niños.

Sory cerró su mensaje con una exhortación directa al interlocutor: «Cuestiónate tú, cuestiónate y empieces a preguntar cosas para que dejes de ser tan ignorante y tan estúpido».