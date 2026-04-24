Sacerdote cubano Alberto Reyes: "La doctrina marxista sólo puede conducir a un ser humano fallido"

Vídeos relacionados:

El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías publicó este viernes en Facebook otra entrega de su serie "He estado pensando…", dedicada íntegramente a reflexionar sobre la deshumanización que, a su juicio, produce el marxismo en las sociedades que lo padecen.

En el texto, el párroco de Esmeralda, Camagüey, parte de una premisa filosófica: el ser humano, a diferencia del resto de las criaturas, posee una capacidad superior para amar, cuidar y conectarse con otros, pero esa condición no es genética sino que "debe ser aprendida, ejercitada, cultivada".

Desde esa base, Reyes traza una línea directa hacia la política: "Una sociedad es más o menos exitosa en la medida en que promueve o bloquea la humanidad de las personas. Bajo esta perspectiva, la doctrina marxista sólo puede conducir a un ser humano fallido".

El sacerdote describe con precisión los mecanismos que emplean los regímenes marxistas para destruir esa humanidad.

El primero es la trampa del discurso: "Los que se adhieren al marxismo, buscan el poder hablando de libertad y democracia, y una vez que llegan al poder suprimen la libertad y la democracia, e inician un proceso creciente de esclavitud social".

A continuación enumera las herramientas concretas de esa esclavitud: impedir las elecciones libres -"Son ellos, sólo ellos. Ellos y los suyos"-, ilegalizar y hostigar a toda voz disidente "con amenazas, con cárcel, con exilio, incluso con la muerte", y eliminar la libertad de prensa, de expresión y de asociación política.

Reyes señala también el monopolio sobre la educación y los medios de comunicación como instrumento de adoctrinamiento, diseñado para que "la gente normalice su esclavitud, mire con benevolencia e incluso defienda a sus opresores y se convenza de que todo lo que va mal es siempre por culpa de un 'enemigo externo'".

Captura de Facebook / Alberto Reyes

Sobre la persecución religiosa, el sacerdote es categórico: "Destierran a Dios y persiguen la religión, porque la fe es el mejor antídoto contra la opresión mental y el remedio supremo contra el miedo".

El ataque a la familia ocupa otro párrafo central: "Atacan a la familia, la desunen, la fragmentan, la separan, porque un ser humano sin familia es un ser roto, y lo roto es más fácil de manipular".

Reyes describe también la brecha entre gobernantes y gobernados: "Viven en la opulencia, a veces de modo discreto, otras veces abiertamente, mientras mantienen a la población en la precariedad, en la lucha diaria y agobiante por la subsistencia, haciendo de la vida de la gente una continua cadena de necesidades que nunca llegan a resolverse".

El último mecanismo que denuncia es la corrupción sistémica: "Corrompen los mecanismos de la justicia, corrompen al entramado militar, corrompen a todos aquellos que les permiten mantener el poder y el control", una corrupción que define como "esa mezcla de miedo, adoctrinamiento y prebendas que destruye la humanidad".

La publicación va acompañada de una imagen artística que representa a Cuba como una jaula de hierro encadenada con candados, de la que emergen manos humanas aferrándose a los barrotes, con el Castillo del Morro al fondo.

Reyes, quien ha sido interrogado por la Seguridad del Estado y sufrió un acto de repudio en su parroquia en noviembre de 2021, mantiene su activismo a través de esta serie que publica desde aproximadamente 2020.

"Al final, la sociedad enferma, enferma de deshumanización, y llega el momento en el cual, o se rebela y se salva a sí misma, o se hunde en la bestialidad y la involución", concluye el sacerdote.