Sacerdote cubano Alberto Reyes: "La doctrina marxista sólo puede conducir a un ser humano fallido"

Vídeos relacionados:
El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías publicó este viernes en Facebook otra entrega de su serie "He estado pensando…", dedicada íntegramente a reflexionar sobre la deshumanización que, a su juicio, produce el marxismo en las sociedades que lo padecen.
En el texto, el párroco de Esmeralda, Camagüey, parte de una premisa filosófica: el ser humano, a diferencia del resto de las criaturas, posee una capacidad superior para amar, cuidar y conectarse con otros, pero esa condición no es genética sino que "debe ser aprendida, ejercitada, cultivada".
Desde esa base, Reyes traza una línea directa hacia la política: "Una sociedad es más o menos exitosa en la medida en que promueve o bloquea la humanidad de las personas. Bajo esta perspectiva, la doctrina marxista sólo puede conducir a un ser humano fallido".
El sacerdote describe con precisión los mecanismos que emplean los regímenes marxistas para destruir esa humanidad.
El primero es la trampa del discurso: "Los que se adhieren al marxismo, buscan el poder hablando de libertad y democracia, y una vez que llegan al poder suprimen la libertad y la democracia, e inician un proceso creciente de esclavitud social".
A continuación enumera las herramientas concretas de esa esclavitud: impedir las elecciones libres -"Son ellos, sólo ellos. Ellos y los suyos"-, ilegalizar y hostigar a toda voz disidente "con amenazas, con cárcel, con exilio, incluso con la muerte", y eliminar la libertad de prensa, de expresión y de asociación política.
Reyes señala también el monopolio sobre la educación y los medios de comunicación como instrumento de adoctrinamiento, diseñado para que "la gente normalice su esclavitud, mire con benevolencia e incluso defienda a sus opresores y se convenza de que todo lo que va mal es siempre por culpa de un 'enemigo externo'".
Sobre la persecución religiosa, el sacerdote es categórico: "Destierran a Dios y persiguen la religión, porque la fe es el mejor antídoto contra la opresión mental y el remedio supremo contra el miedo".
El ataque a la familia ocupa otro párrafo central: "Atacan a la familia, la desunen, la fragmentan, la separan, porque un ser humano sin familia es un ser roto, y lo roto es más fácil de manipular".
Reyes describe también la brecha entre gobernantes y gobernados: "Viven en la opulencia, a veces de modo discreto, otras veces abiertamente, mientras mantienen a la población en la precariedad, en la lucha diaria y agobiante por la subsistencia, haciendo de la vida de la gente una continua cadena de necesidades que nunca llegan a resolverse".
El último mecanismo que denuncia es la corrupción sistémica: "Corrompen los mecanismos de la justicia, corrompen al entramado militar, corrompen a todos aquellos que les permiten mantener el poder y el control", una corrupción que define como "esa mezcla de miedo, adoctrinamiento y prebendas que destruye la humanidad".
La publicación va acompañada de una imagen artística que representa a Cuba como una jaula de hierro encadenada con candados, de la que emergen manos humanas aferrándose a los barrotes, con el Castillo del Morro al fondo.
Reyes, quien ha sido interrogado por la Seguridad del Estado y sufrió un acto de repudio en su parroquia en noviembre de 2021, mantiene su activismo a través de esta serie que publica desde aproximadamente 2020.
"Al final, la sociedad enferma, enferma de deshumanización, y llega el momento en el cual, o se rebela y se salva a sí misma, o se hunde en la bestialidad y la involución", concluye el sacerdote.
Preguntas frecuentes sobre las críticas del sacerdote Alberto Reyes al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Alberto Reyes considera que la doctrina marxista deshumaniza a la sociedad cubana?
Alberto Reyes argumenta que la doctrina marxista deshumaniza a la sociedad cubana porque, según él, los regímenes que la practican buscan el poder prometiendo libertad y democracia, pero una vez en el poder, suprimen estos derechos, instaurando un sistema de esclavitud social. Reyes menciona la falta de elecciones libres, la persecución de voces disidentes y el monopolio sobre la educación y medios de comunicación como mecanismos para destruir la humanidad de las personas.
¿Cuáles son los principales mecanismos de control que denuncia Alberto Reyes en Cuba?
Reyes denuncia varios mecanismos de control en Cuba, destacando la supresión de la libertad de prensa, expresión y asociación política. Además, señala el monopolio sobre la educación y los medios como instrumentos de adoctrinamiento, la persecución religiosa, el ataque a la familia y la corrupción sistémica como prácticas que destruyen la humanidad y perpetúan el poder del régimen.
¿Qué críticas realiza Alberto Reyes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba?
Alberto Reyes critica que en Cuba se cometen delitos de lesa humanidad, acusando al régimen de someter a la población a condiciones de hambre, miseria y represión. También cuestiona la corrupción del sistema judicial, la represión violenta de protestas y la supresión de libertades fundamentales, lo que considera una violación sistemática de los derechos humanos.
¿Cómo describe Alberto Reyes la desconexión del gobierno cubano con el pueblo?
Reyes describe la desconexión del gobierno cubano con el pueblo como una falta de respuesta efectiva a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Destaca que mientras el pueblo clama por derechos básicos como agua, comida y libertad, el gobierno responde con represión, discursos evasivos y justificaciones como el bloqueo, sin abordar la realidad del descontento social.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.