«Es una bendición»: cubano agradece donación de andador

Un hombre cubano que padece Parkinson y corea desde hace 15 años recibió la donación de un andador y rompió en llanto de gratitud en un video publicado en Facebook por el sacerdote católico Leandro NaunHung, bajo el título «Regalando sonrisa».

En las imágenes, el beneficiario prueba el dispositivo —un andador rojo con ruedas y bolsa negra incorporada— en un sendero de tierra y piedras rodeado de vegetación.

«De verdad que es una bendición lo que me ha caído. Porque yo apenas puedo caminar. Yo pierdo el equilibrio y me caigo por la enfermedad», declara el hombre con visible emoción.

El beneficiario explica que lleva «enfermo hace 15 años» y que su condición combina dos trastornos del movimiento: «Tengo una enfermedad de Parkinson. Una enfermedad de Parkinson y corea».

La combinación de ambos trastornos podría explicar la severidad de sus limitaciones. El Parkinson afecta el control motor y el equilibrio, mientras que la corea provoca movimientos involuntarios e irregulares que afectan la movilidad.

El sacerdote es conocido por documentar en redes sociales su labor solidaria en comunidades cubanas en crisis. Ha publicado videos sobre iniciativas de recolección de materiales reciclables para generar ingresos en zonas rurales y sobre los daños causados por el huracán Melissa en Santiago de Cuba en noviembre de 2025.

La escena refleja una realidad extendida en Cuba: las personas con enfermedades neurodegenerativas enfrentan escasez crónica de medicamentos esenciales y graves dificultades para acceder a equipos de movilidad mediante canales estatales. La solidaridad ciudadana y las redes sociales se han convertido en el principal —y a veces único— canal de ayuda para este grupo.