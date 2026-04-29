«Es una bendición»: cubano agradece donación de andador

Un hombre cubano que padece Parkinson y corea desde hace 15 años recibió la donación de un andador y rompió en llanto de gratitud en un video publicado en Facebook por el sacerdote católico Leandro NaunHung, bajo el título «Regalando sonrisa».
En las imágenes, el beneficiario prueba el dispositivo —un andador rojo con ruedas y bolsa negra incorporada— en un sendero de tierra y piedras rodeado de vegetación.
«De verdad que es una bendición lo que me ha caído. Porque yo apenas puedo caminar. Yo pierdo el equilibrio y me caigo por la enfermedad», declara el hombre con visible emoción.
El beneficiario explica que lleva «enfermo hace 15 años» y que su condición combina dos trastornos del movimiento: «Tengo una enfermedad de Parkinson. Una enfermedad de Parkinson y corea».
La combinación de ambos trastornos podría explicar la severidad de sus limitaciones. El Parkinson afecta el control motor y el equilibrio, mientras que la corea provoca movimientos involuntarios e irregulares que afectan la movilidad.
El sacerdote es conocido por documentar en redes sociales su labor solidaria en comunidades cubanas en crisis. Ha publicado videos sobre iniciativas de recolección de materiales reciclables para generar ingresos en zonas rurales y sobre los daños causados por el huracán Melissa en Santiago de Cuba en noviembre de 2025.
La escena refleja una realidad extendida en Cuba: las personas con enfermedades neurodegenerativas enfrentan escasez crónica de medicamentos esenciales y graves dificultades para acceder a equipos de movilidad mediante canales estatales. La solidaridad ciudadana y las redes sociales se han convertido en el principal —y a veces único— canal de ayuda para este grupo.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria y la situación de salud en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el papel de la solidaridad ciudadana en la asistencia a personas con discapacidades en Cuba?
La solidaridad ciudadana se ha convertido en el principal canal de ayuda para personas con discapacidades en Cuba debido a la escasez de recursos y la falta de apoyo estatal. Las redes sociales y las iniciativas comunitarias han permitido que casos como el del hombre con Parkinson que recibió un andador, o el joven que necesitaba una batería para su silla de ruedas, obtengan el apoyo necesario para mejorar su calidad de vida.
¿Cómo afecta la escasez de medicamentos y equipos médicos a los cubanos con enfermedades neurodegenerativas?
La escasez crónica de medicamentos esenciales y equipos de movilidad en Cuba deja a las personas con enfermedades neurodegenerativas en una situación crítica. Sin acceso a los tratamientos y dispositivos necesarios, estas personas dependen de donaciones y la ayuda de ciudadanos para mantener su independencia y calidad de vida. Este fenómeno se ve agravado por la falta de respuesta del Estado a estas necesidades básicas.
¿Qué papel juegan las instituciones religiosas en la ayuda a los damnificados por desastres naturales en Cuba?
Las instituciones religiosas como la Iglesia Católica y la Iglesia Metodista han desempeñado un papel crucial en proporcionar ayuda a los damnificados por desastres naturales en Cuba. Ellas coordinan la distribución de alimentos, agua y otros bienes esenciales, supliendo la falta de respuesta estatal y apoyando a las comunidades más afectadas por fenómenos como el huracán Melissa.
¿Cómo la crisis económica en Cuba está afectando a las familias vulnerables después del huracán Melissa?
La crisis económica en Cuba ha intensificado las dificultades para las familias vulnerables, dejándolas sin recursos para reconstruir sus hogares y satisfacer necesidades básicas. La falta de apoyo del gobierno y la escasez de materiales de construcción han obligado a muchas familias a depender exclusivamente de la ayuda comunitaria y religiosa para sobrellevar la situación tras el devastador huracán.
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