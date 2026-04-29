Cubanos hacen caldosa para sus vecinos más necesitados

Un grupo de vecinos encabezado por Yosdiel Gattorno organizó una caldosa solidaria para repartir entre los más necesitados de su barrio, y documentó la experiencia en dos videos publicados en Facebook que conmovieron a miles de cubanos dentro y fuera de la isla.
La idea surgió de la sugerencia de un seguidor en redes sociales. «Lo prometido es deuda, y hoy de otra manera intentaremos hacer una buena acción. Un seguidor nos dio la idea de hacer una caldosa con la ayuda de personas del barrio, pusimos el plan en marcha», explicó Gattorno en el video.
Las tareas se repartieron entre los vecinos: algunos se encargaron de la leña; otros pelaron las viandas y cocinaron; y otras personas mantuvieron el fuego encendido.
El calderón, lo suficientemente grande para alimentar a todo el vecindario, fue prestado por alguien del barrio.
Una vez lista la caldosa, avisaron a los más necesitados para que se acercaran. «Las personas con pozuelos, otros con arroz de cinco libras, y algunos hasta repitieron», relató Gattorno.
La escena, cargada de humor cubano y emoción genuina, quedó registrada entre risas, bromas y discusiones amistosas.
Uno de los participantes también donó platos y utensilios a los ancianos que se acercaron.
«Le doné unos platos, le doné unas cositas a mis viejitos que venían a hacer una caldosa. Todo sea por ayudar, ¿no?», dijo ante la cámara.
Gattorno no ocultó la dureza de lo que vio: «Qué duro es ver que tantas personas necesitan algo. Pero con un ajo que donó aquel, una calabaza que donó el otro, y el deseo de ayudar, entre risas, chuchos y discusiones, logramos entre todos volver a hacer una buena acción».
Esta iniciativa se suma a una tendencia creciente de solidaridad comunitaria en Cuba. En febrero, jóvenes de Cienfuegos cocinaron caldosa solidaria para ancianos solos o sin recursos.
En abril, un hotel en Cárdenas reparte caldosa cada domingo a personas necesitadas en la plaza fundacional.
Y el youtuber Juanka repartió 100 comidas en calles de La Habana dirigidas a ancianos, mujeres y niños.
En diciembre de 2025, vecinos de Mulgoba abrieron sus puertas bajo el lema «El que no tenga cena, venga», en otra muestra de la solidaridad que el Estado cubano es incapaz de ofrecer.
El trasfondo es una crisis alimentaria sin precedentes: el 36% de la población cubana experimenta inseguridad alimentaria según el Programa Mundial de Alimentos, el arroz alcanza los 340 pesos por libra en La Habana, y el 80% de los hogares ha tenido que reducir la cantidad o calidad de lo que come.
Ante ese panorama, la caldosa —plato comunitario por excelencia de la cultura cubana— se ha convertido en símbolo de resistencia popular. Como resumió Gattorno al cerrar el video: «Siempre se puede un poquito, siempre se puede».
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad comunitaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es una caldosa y por qué es relevante en Cuba?
La caldosa es un plato tradicional cubano que se elabora con ingredientes como viandas, carne y especias, cocidos en un gran caldero. Su relevancia en Cuba se debe a que se ha convertido en un símbolo de resistencia popular y solidaridad comunitaria, especialmente en momentos de crisis alimentaria, ya que permite alimentar a muchas personas con recursos limitados.
¿Cuál es la importancia de las iniciativas solidarias en Cuba?
Las iniciativas solidarias son cruciales en Cuba debido a la crisis alimentaria y económica que enfrenta el país. Estas acciones, impulsadas por ciudadanos, comunidades o pequeños negocios, suplen en gran medida la falta de apoyo estatal, proporcionando alimentos y recursos a los sectores más vulnerables de la población, como ancianos, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos.
¿Cómo está afectando la crisis alimentaria a la población cubana?
La crisis alimentaria en Cuba es severa, con el 36% de la población experimentando inseguridad alimentaria y el 80% de los hogares reduciendo la cantidad o calidad de lo que comen. Los precios de alimentos básicos, como el arroz, son prohibitivamente altos, y muchas personas dependen de actos de solidaridad comunitaria para conseguir sus comidas diarias.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la ayuda comunitaria en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en el principal canal de solidaridad comunitaria en Cuba. Plataformas como Facebook permiten a los ciudadanos organizar y difundir campañas de ayuda, movilizando tanto a cubanos dentro como fuera de la isla para apoyar a los más necesitados, especialmente ante el colapso del sistema estatal de asistencia social.
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