Cubanos hacen caldosa para sus vecinos más necesitados

Vecinos se unen para hacer una caldosa y ayudar a los más necesitados

Un grupo de vecinos encabezado por Yosdiel Gattorno organizó una caldosa solidaria para repartir entre los más necesitados de su barrio, y documentó la experiencia en dos videos publicados en Facebook que conmovieron a miles de cubanos dentro y fuera de la isla.

La idea surgió de la sugerencia de un seguidor en redes sociales. «Lo prometido es deuda, y hoy de otra manera intentaremos hacer una buena acción. Un seguidor nos dio la idea de hacer una caldosa con la ayuda de personas del barrio, pusimos el plan en marcha», explicó Gattorno en el video.

Las tareas se repartieron entre los vecinos: algunos se encargaron de la leña; otros pelaron las viandas y cocinaron; y otras personas mantuvieron el fuego encendido.

El calderón, lo suficientemente grande para alimentar a todo el vecindario, fue prestado por alguien del barrio.

Una vez lista la caldosa, avisaron a los más necesitados para que se acercaran. «Las personas con pozuelos, otros con arroz de cinco libras, y algunos hasta repitieron», relató Gattorno.

La escena, cargada de humor cubano y emoción genuina, quedó registrada entre risas, bromas y discusiones amistosas.

Uno de los participantes también donó platos y utensilios a los ancianos que se acercaron.

«Le doné unos platos, le doné unas cositas a mis viejitos que venían a hacer una caldosa. Todo sea por ayudar, ¿no?», dijo ante la cámara.

Gattorno no ocultó la dureza de lo que vio: «Qué duro es ver que tantas personas necesitan algo. Pero con un ajo que donó aquel, una calabaza que donó el otro, y el deseo de ayudar, entre risas, chuchos y discusiones, logramos entre todos volver a hacer una buena acción».

Esta iniciativa se suma a una tendencia creciente de solidaridad comunitaria en Cuba. En febrero, jóvenes de Cienfuegos cocinaron caldosa solidaria para ancianos solos o sin recursos.

En abril, un hotel en Cárdenas reparte caldosa cada domingo a personas necesitadas en la plaza fundacional.

Y el youtuber Juanka repartió 100 comidas en calles de La Habana dirigidas a ancianos, mujeres y niños.

En diciembre de 2025, vecinos de Mulgoba abrieron sus puertas bajo el lema «El que no tenga cena, venga», en otra muestra de la solidaridad que el Estado cubano es incapaz de ofrecer.

El trasfondo es una crisis alimentaria sin precedentes: el 36% de la población cubana experimenta inseguridad alimentaria según el Programa Mundial de Alimentos, el arroz alcanza los 340 pesos por libra en La Habana, y el 80% de los hogares ha tenido que reducir la cantidad o calidad de lo que come.

Ante ese panorama, la caldosa —plato comunitario por excelencia de la cultura cubana— se ha convertido en símbolo de resistencia popular. Como resumió Gattorno al cerrar el video: «Siempre se puede un poquito, siempre se puede».