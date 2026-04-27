DeSantis propone nuevo mapa de distritos electorales que les daría cuatro escaños más a los republicanos en Florida

Vídeos relacionados:

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio a conocer su propuesta para la redistribución de los 28 distritos congresionales del estado que, de aprobarse, otorgaría al Partido Republicano cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aumentando su delegación de 20 a 24 representantes federales.

La propuesta, que DeSantis compartió a Fox News, reduciría la representación demócrata en Florida de ocho a cuatro escaños, dejando con inclinación demócrata únicamente el Distrito 10 (centro de Florida) y los Distritos 20, 23 y 24 (sur de Florida). Bajo el nuevo mapa, Tampa Bay perdería toda representación demócrata.

El gobernador justificó la medida con un argumento demográfico: "Florida quedó menospreciado en el Censo de 2020 y hemos estado luchando por una representación justa desde entonces. Nuestra población ha crecido desde entonces de manera dramática, y nos hemos movido de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1,5 millones", declaró.

La sesión especial de la legislatura estatal para debatir el mapa comenzó este martes y se extenderá hasta el 1 de mayo. Los republicanos ostentan supermayoría en ambas cámaras de la legislatura de Florida y han dejado claro que adoptarán la propuesta de DeSantis sin elaborar un mapa propio.

La propuesta enfrenta, sin embargo, importantes obstáculos legales.

La Constitución de Florida incluye la Enmienda Fair Districts, aprobada por los votantes en 2010, que prohíbe expresamente dibujar distritos con la "intención" de favorecer o perjudicar a un partido político.

Legisladores demócratas como la representante Ashley Gantt (Miami) y la representante RaShon Young (Orlando) han denunciado la sesión especial como "ilegal" y una "anulación de la constitución".

Las advertencias no provienen solo del campo demócrata. El estratega republicano Karl Rove alertó que el plan podría ser una mala apuesta, y señaló que para crear nuevos distritos favorables a los republicanos habría que extraer votantes republicanos de distritos seguros, haciéndolos vulnerables.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, advirtió la semana pasada que los esfuerzos de DeSantis podrían ser contraproducentes, citando las primarias en Texas como ejemplo.

Los demócratas también señalan señales de cambio político en Florida como evidencia de que la redistribución agresiva podría volverse en contra.

En diciembre de 2025, Eileen Higgins se convirtió en la primera alcaldesa demócrata de Miami en casi 30 años. Y en marzo pasado, la demócrata Emily Gregory ganó una elección especial en el Distrito 87 de la Cámara estatal de Florida -que incluye Mar-a-Lago, la residencia de Trump- con el 51,19 % de los votos, en un distrito que Trump había ganado por 11 puntos en 2024.

La iniciativa de DeSantis se enmarca en una guerra nacional de redistribuciones a mitad de década impulsada por el presidente Donald Trump, quien el domingo reiteró en Fox News que Florida debería cambiar su mapa, especialmente tras el referendo en Virginia que autorizó nuevos escaños para los demócratas.

Florida sería el octavo estado en modificar sus mapas antes de los comicios de noviembre de 2026, después de Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas, donde la batalla comenzó en junio de 2025 por orden de Trump.

Trump ha alertado a los republicanos de que si pierden el control del Congreso en las elecciones de medio término, sus opositores le iniciarían un juicio político. Según el rastreador de redistribución de CNN, antes de la acción de Florida el balance nacional favorecía ligeramente a los demócratas con diez escaños potenciales frente a nueve republicanos.

La sesión especial convocada por DeSantis tiene una agenda más amplia que la redistribución: también incluye legislación para añadir exenciones no religiosas ni médicas a las vacunas obligatorias para escuelas K-12 y regulación sobre inteligencia artificial, temas que se debatirán en paralelo al nuevo mapa electoral durante los próximos días.