Cambio de norma sobre vacunas escolares en Florida no entrará en vigor hasta diciembre

El plan de Florida para eliminar ciertos requisitos de vacunación escolar no se aplicará de inmediato y tardará al menos 90 días en entrar en vigor, lo que sitúa su implementación hacia diciembre.

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), el Departamento de Salud estatal explicó que la norma, iniciada el 3 de septiembre de 2025, afectará únicamente a vacunas contra varicela, hepatitis B, influenza Hib y enfermedades neumocócicas como la meningitis, salvo que la Legislatura decida ampliar la medida a otras dolencias como polio o sarampión.

La medida marca un cambio profundo frente a décadas de políticas públicas y estudios científicos que han demostrado la eficacia de las vacunas para frenar la propagación de enfermedades contagiosas, sobre todo entre menores.

Pese a ello, el secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., ha expresado dudas sobre su seguridad.

El cirujano general del estado, Joseph Ladapo, reiteró este domingo en CNN, citado por AP, que la decisión final debe quedar en manos de los padres: “Si quieren, Dios los bendiga, pueden poner todas las que deseen.

Y si no, los padres deben tener la capacidad y el poder de decidir qué entra en el cuerpo de sus hijos. Es así de simple”.

Actualmente Florida ya cuenta con exenciones religiosas a los requisitos de vacunación escolar.

Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas han salvado al menos 154 millones de vidas en el mundo en los últimos 50 años, la mayoría de ellas de bebés y niños.

Expertos sanitarios en Florida advierten de los riesgos. La doctora Rana Alissa, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría en Florida, alertó que volver voluntarias estas inmunizaciones “pone en peligro a los estudiantes y al personal escolar”.

El debate se produce en medio de un repunte de enfermedades prevenibles. El sarampión atraviesa su peor año en Estados Unidos en más de tres décadas, con más de 1.400 casos confirmados —principalmente en Texas— y tres muertes.

Además, la tos ferina ha causado la muerte de al menos dos bebés en Luisiana y de un niño de 5 años en Washington, con más de 19,000 contagios reportados hasta el 23 de agosto, casi 2,000 más que en la misma fecha del año anterior, según datos preliminares de los CDC.

La Legislatura estatal no volverá a reunirse hasta enero de 2026, aunque los comités comenzarán sus encuentros en octubre.

Hasta entonces, el cambio quedará en pausa y seguirá en vigor el esquema actual de vacunación escolar para el resto de las enfermedades, entre ellas sarampión, polio, difteria, tos ferina, paperas y tétanos.

Preguntas frecuentes sobre el cambio en los requisitos de vacunación escolar en Florida