Bailarina exótica de North Miami Beach ataca a su exjefe con una barra de metal: ¿Cuál fue el motivo?

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Una bailarina exótica despedida de un club nocturno en North Miami Beach regresó al establecimiento y atacó al gerente con una barra de metal de siete pies de largo, según informaron las autoridades este martes.

Princess Aaliyah Bell, de 23 años y residente de Detroit, Michigan, fue arrestada el lunes por la noche tras el incidente ocurrido en el club Taboo Miami by G5ive, ubicado en 331 NW 170th Street.

Según el informe policial, Bell había sido despedida del establecimiento por su "comportamiento extraño y su tendencia a pelearse con compañeros de trabajo".

A pesar del despido, la gerencia le permitió regresar al local para recoger sus pertenencias personales.

Sin embargo, al llegar, Bell no recogió sus cosas tranquilamente: comenzó a correr por el interior del club, lanzar objetos, insultar al personal y generar un altercado que interrumpió el funcionamiento normal del negocio.

El personal de seguridad la escoltó hacia el exterior, pero ella regresó armada con la barra de metal, que comenzó a agitar frente a los guardias.

Según el informe de arresto citado por Local 10, la barra "casi" golpeó a uno de los guardias de seguridad, quien declaró a los oficiales que «temía por su vida».

Finalmente, Bell lanzó la barra e impactó al gerente del club en una pierna.

Tras el ataque, huyó del lugar a pie.

Un oficial la localizó caminando cerca de una gasolinera Shell en la intersección de Northwest Seventh Avenue y la calle 171, pero Bell ignoró la orden de detenerse y escapó corriendo.

Fue capturada poco después de las 11:50 pm cerca de la rampa en dirección oeste de la State Road 826, tras una breve persecución a pie.

Durante el arresto hubo resistencia: Bell se negó a ponerse de pie y empujó su peso corporal contra el suelo, según el informe policial.

Además, se negó a identificarse y proporcionó el nombre de su hermana mayor como alias.

Los oficiales encontraron su identificación real dentro de su funda de teléfono y, posteriormente, Bell tuvo que ser arrastrada hasta la oficina de toma de huellas dactilares para ser identificada formalmente.

Fue trasladada al personal de Miami-Dade Fire Rescue y al Jackson Memorial Hospital West para una evaluación médica antes de ser ingresada en la cárcel.

Quedó registrada en el Turner Guilford Knight Correctional Center poco después de las 5:10 am del martes.

Bell enfrenta siete cargos: agresión agravada, asalto agravado con arma mortal, proporcionar nombre o identificación falsos tras el arresto, y cuatro cargos de resistirse a un agente sin violencia.

En su comparecencia ante un juez el martes, según informó NBC Miami, se reveló que Bell tiene además una orden de arresto de fugitiva del estado de Georgia relacionada con un robo, así como una orden intraestatal de Florida.

Los registros carcelarios indican que fue retenida inicialmente sin fianza por las órdenes de fugitiva pendientes.

El juez le asignó un defensor público y fijó su fianza en 13,500 dólares.