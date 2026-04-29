¡Resolvió y se fue viral! El invento de un cubano tras la lipo de su esposa que está arrasando en redes

Un cubano se convirtió en el héroe inesperado de TikTok después de que su pareja @marymora822, compartiera un video que acumula más de 355,200 vistas mostrando la solución que él ideó para que pudiera descansar tras someterse a una cirugía estética: abrirle un hueco al colchón de la cama.

Marian lleva ocho días de recuperación tras una liposucción y lipotransferencia, procedimiento que obliga a las pacientes a dormir boca abajo durante las primeras semanas para no comprometer los resultados.

Antes de la solución, ella había intentado usar la popular silla especial para este tipo de recuperación que circula en TikTok, pero no la toleró. «Yo me había comprado la sillita viral de TikTok que todo el mundo le abre el huequito, bueno yo no la aguanté para nada», explicó en un segundo video de seguimiento.

Fue entonces cuando su marido tomó la iniciativa: le abrió un hueco en el colchón, colocó dentro el cojín que traía la silla y rodeó el espacio con almohadas para mayor comodidad.

El resultado superó todas las expectativas. «Yo dormí como niño chiquito, esto está divino, caballero, pruébenlo, se los recomiendo de verdad», contó Marian al despertar.

La propia Marian reconoció que el colchón quedará inutilizable, pero lo justificó sin dudar: «después hay un colchón y habrá que comprarlo, pero son tres meses, mi amor, que yo no puedo dormir incómoda».

Los comentarios del video desbordaron humor, admiración y solidaridad. El más popular, lo resumió a la perfección: «El verdadero: tu tranquila que yo resuelvo».

Otras usuarias se sumaron con sus propias experiencias. «Oye, un hombre que resuelve, me río, pero eres afortunada», escribió otra usuaria. «Que esposo más maravilloso», añadió otra. Y una seguira no tardó en reaccionar: «Déjame y se lo mando a mi marido».

El video también se convirtió en un intercambio de consejos entre mujeres que han pasado por la misma recuperación. Una usuaria contó que compró foam grueso, su esposo le abrió el hueco y duerme «súper cómoda». Otra confesó llevar un mes durmiendo boca abajo y que ya planea hacer lo mismo.

Este tipo de gestos creativos y llenos de ternura conectan con la comunidad cubana en el exterior, que documenta en TikTok desde cirugías estéticas hasta momentos cotidianos de pareja. No es la primera vez que un gesto así se viraliza: cubanos en otros países han protagonizado historias similares que mezclan ingenio, humor y amor.

El segundo video de Marian, publicado el mismo día en respuesta a las preguntas de sus seguidores, ya suma casi siete mil vistas adicionales y sigue creciendo, con miles de usuarias prometiendo replicar la idea de su marido cuando les llegue el turno.