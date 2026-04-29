¡Resolvió y se fue viral! El invento de un cubano tras la lipo de su esposa que está arrasando en redes

Un cubano se convirtió en el héroe inesperado de TikTok después de que su pareja @marymora822, compartiera un video que acumula más de 355,200 vistas mostrando la solución que él ideó para que pudiera descansar tras someterse a una cirugía estética: abrirle un hueco al colchón de la cama.
Marian lleva ocho días de recuperación tras una liposucción y lipotransferencia, procedimiento que obliga a las pacientes a dormir boca abajo durante las primeras semanas para no comprometer los resultados.
Antes de la solución, ella había intentado usar la popular silla especial para este tipo de recuperación que circula en TikTok, pero no la toleró. «Yo me había comprado la sillita viral de TikTok que todo el mundo le abre el huequito, bueno yo no la aguanté para nada», explicó en un segundo video de seguimiento.
Fue entonces cuando su marido tomó la iniciativa: le abrió un hueco en el colchón, colocó dentro el cojín que traía la silla y rodeó el espacio con almohadas para mayor comodidad.
El resultado superó todas las expectativas. «Yo dormí como niño chiquito, esto está divino, caballero, pruébenlo, se los recomiendo de verdad», contó Marian al despertar.
La propia Marian reconoció que el colchón quedará inutilizable, pero lo justificó sin dudar: «después hay un colchón y habrá que comprarlo, pero son tres meses, mi amor, que yo no puedo dormir incómoda».
Los comentarios del video desbordaron humor, admiración y solidaridad. El más popular, lo resumió a la perfección: «El verdadero: tu tranquila que yo resuelvo».
Otras usuarias se sumaron con sus propias experiencias. «Oye, un hombre que resuelve, me río, pero eres afortunada», escribió otra usuaria. «Que esposo más maravilloso», añadió otra. Y una seguira no tardó en reaccionar: «Déjame y se lo mando a mi marido».
El video también se convirtió en un intercambio de consejos entre mujeres que han pasado por la misma recuperación. Una usuaria contó que compró foam grueso, su esposo le abrió el hueco y duerme «súper cómoda». Otra confesó llevar un mes durmiendo boca abajo y que ya planea hacer lo mismo.
Este tipo de gestos creativos y llenos de ternura conectan con la comunidad cubana en el exterior, que documenta en TikTok desde cirugías estéticas hasta momentos cotidianos de pareja. No es la primera vez que un gesto así se viraliza: cubanos en otros países han protagonizado historias similares que mezclan ingenio, humor y amor.
El segundo video de Marian, publicado el mismo día en respuesta a las preguntas de sus seguidores, ya suma casi siete mil vistas adicionales y sigue creciendo, con miles de usuarias prometiendo replicar la idea de su marido cuando les llegue el turno.
Preguntas frecuentes sobre el invento viral de un colchón modificado para recuperación postoperatoria
CiberCuba te lo explica:
¿En qué consiste el invento del colchón modificado para recuperación tras cirugía estética?
El invento consiste en abrir un hueco en el colchón de la cama para que una persona que se ha sometido a una liposucción pueda descansar boca abajo cómodamente. Este método fue ideado por el marido de Marian, quien adaptó el colchón después de que ella no tolerara usar una silla especial para recuperación.
¿Por qué es necesario dormir boca abajo tras una liposucción?
Es necesario dormir boca abajo tras una liposucción para no comprometer los resultados de la cirugía. Durante las primeras semanas de recuperación, esta posición ayuda a evitar presión sobre las áreas tratadas, permitiendo una mejor cicatrización y adaptación de los tejidos.
¿Qué reacción tuvo la comunidad en redes sociales ante el invento del colchón?
La reacción de la comunidad en TikTok fue muy positiva, con múltiples comentarios de humor, admiración y solidaridad. Muchas personas elogiaron la creatividad del esposo de Marian, y otras compartieron sus propias experiencias de recuperación postoperatoria, mostrando interés en replicar la idea.
¿Cómo afecta este tipo de historias virales a la percepción de la comunidad cubana en redes sociales?
Este tipo de historias virales destaca la creatividad y el ingenio de la comunidad cubana, especialmente en el exterior. Las soluciones ingeniosas y llenas de amor, como la del colchón modificado, conectan emocionalmente con la audiencia y reflejan un sentido de comunidad y apoyo mutuo.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.