Escucha bien lo que esta cubana te tiene que decir: "Esto es lo peor que una mujer puede hacer"

Una cubana radicada en Miami está generando un amplio debate en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde afirma sin rodeos cuál es, en su opinión, el peor error que puede cometer una mujer: depender económicamente de un hombre.

@azulina1oficial, influencer cubana con aproximadamente 1.2 millones de seguidores en esa plataforma, abre el clip con una confesión personal que sirve de gancho para su mensaje: «El peor error que yo he cometido en toda mi vida ha sido permitir que un hombre me mantuviera y yo estar 24-7 de esclava en una casa».

Desde esa experiencia propia, lanza un llamado directo a las mujeres: «Trabajen, luchen, búsquense su dinero, el dinero de él es de él, el tuyo es tuyo, no dependas de nadie, depende de ti».

La creadora de contenido no descarta que la pareja contribuya económicamente al hogar, pero traza una línea clara: «Él te tiene que ayudar, sí, pero lo tuyo es tuyo, el día que ese hombre te dé una patada y tú con tu frente muy alta puedes irte».

El argumento central de su mensaje es que la dependencia económica no es solo una cuestión financiera, sino de poder: «Si tú no trabajas y tú eres una vaga y estás ahí metida de esclava, ese hombre tiene poder sobre ti, no permitas eso».

Cierra el video con una reflexión que resume su filosofía de vida: «No hay peor pobreza que depender de alguien, de lo mínimo tienes que depender de alguien, eso es ser miserable».

Su lema personal, con el que concluye el clip, se ha convertido en la frase más repetida entre quienes comparten el video: «Mujer que se mantiene sola, no se arrodilla alante de nadie».

El mensaje de Azulina no surge en el vacío. Emigró de Cuba en 2023 mediante el parole humanitario y, según relató en una transmisión en vivo en marzo de este año, pasó de trabajar como mesera a generar ingresos de 5,000 dólares mensuales a través de ventas en línea. Su perfil acumula más de 45 millones de likes y más de 1,500 videos publicados, la mayoría enfocados en emprendimiento femenino, dropshipping y marketing digital.

Su historia encaja en una tendencia más amplia. Otras cubanas han celebrado logros similares en la diáspora, como la que compró su casa en Estados Unidos sin apoyo masculino, o la que llegó sola a España y construyó su vida desde cero.

Dentro de la isla, el panorama empuja en la misma dirección. Una pareja cubana necesita más de 40,000 pesos al mes solo para alimentarse, equivalente a seis salarios promedio, según el Food Monitor Program. Esa realidad ha llevado a miles de mujeres a emprender por necesidad, como esta joven cubana que genera ingresos viviendo en Cuba o quien comenzó con menos de 100 dólares y hoy celebra el éxito de su negocio.

El debate sobre cómo las parejas cubanas organizan sus finanzas también ha cobrado fuerza en redes. Una influencer cubana explicó recientemente cómo divide sus finanzas con su novio, generando una discusión similar sobre independencia y dependencia económica en la pareja.

Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el 58% de los cubanos que emigraron a ese país en 2023 y 2024 fueron mujeres, una cifra que refleja el peso que la búsqueda de autonomía tiene en la decisión de abandonar la isla.