¡Solo 15 green cards en un mes! Aprobaciones de residencia para cubanos caen en un 99.8 %

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Las aprobaciones de residencia permanente para cubanos en Estados Unidos colapsaron un 99.8 % entre octubre de 2024 y enero de 2026, según un análisis del Instituto Cato basado en datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y de ICE.

Las cifras ilustran una caída sin precedentes: en febrero de 2025, último mes completo de la administración Biden, USCIS aprobó 10,984 residencias permanentes para cubanos. En enero de 2026, con más de 7,000 solicitudes recibidas, apenas 15 fueron aprobadas y cuatro denegadas, con miles de casos en pausa indefinida.

Foto: Facebook / Daniel Benítez

El mecanismo detrás del colapso es, según el Instituto Cato, deliberado. En febrero de 2025, USCIS suspendió todas las solicitudes de inmigración de quienes ingresaron bajo el programa de libertad condicional para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, cancelando su estatus migratorio para facilitar arrestos de ICE.

"Los cubanos fueron los más perjudicados porque, bajo la Ley de Ajuste Cubano, todos ellos reunían los requisitos para obtener la residencia permanente y la tarjeta verde", señala el informe del Instituto Cato.

Aunque la ley solo puede ser derogada por el Congreso, la administración bloqueó su aplicación práctica al congelar los trámites.

En diciembre, el gobierno pausó todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países restringidos para viajar a Estados Unidos, incluidos los cubanos. La medida detuvo el procesamiento de tarjetas de residencia y solicitudes de ciudadanía.

La abogada de inmigración Rosaly Chaviano confirmó a Telemundo 51 que son miles los casos que quedaron en una espera indefinida.

"Debido a la pausa que el gobierno anunció, no estamos viendo aprobaciones de residencia", explicó, y añadió que la nacionalidad cubana por sí sola se convirtió en motivo de suspensión: "Ellos dijeron que el hecho de ser nacionales cubanos ya es suficiente para ser parte de este grupo de países que tiene que poner en pausa".

La trampa legal tiene consecuencias directas ante ICE. "Desafortunadamente la posición de los oficiales de ICE es que si la persona tiene una residencia pendiente para ellos no es suficiente", advirtió Chaviano.

El aumento de detenciones de cubanos es dramático: a finales de 2024, ICE realizaba menos de 200 detenciones mensuales de cubanos; a finales de 2025 superaban los 1,000 arrestos al mes.

En tota, los arrestos a migrantes de la Isla se dispararon un 463 % en el mismo período desde octubre de 2024 hasta enero pasado.

Un mes después, ICE y USCIS firmaron un memorando conjunto autorizando arrestos de personas con solicitudes pendientes, revocando una política interna que lo prohibía.

La oficina de ICE en Miami lidera redadas en todo el país con un promedio de 120 detenciones diarias. Desde enero de 2025, más de 530 cubanos han sido deportados en al menos cuatro vuelos directos, y el Departamento de Seguridad Nacional reporta 42,084 cubanos con órdenes de deportación definitiva.

En marzo pasado, abogados presentaron una demanda federal colectiva contra USCIS por retrasos en más de 100,000 residencias cubanas. Ante este panorama, Chaviano recomienda llevar siempre documentación que acredite el estatus migratorio en proceso: "Si tiene la residencia pendiente, el recibo de la residencia. Si tienes permiso de trabajo, debes tener la tarjeta, cualquier prueba de que tiene procesos pendientes".

David J. Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, resumió el mecanismo: "La administración Trump ha reducido drásticamente la inmigración legal y suspendido solicitudes para que ICE arreste a quienes podrían obtener estatus seguro".