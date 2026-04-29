Actriz cubana Odelmys Torres se rompe al hablar sobre su salida de Cuba: «Fue todo lo contrario a lo que imaginé»

La actriz cubana Odelmys Torres publicó un video en TikTok e Instagram en el que se muestra visiblemente emocionada al compartir las cinco verdades más duras que ha enfrentado desde que emigró a España, y sus palabras tocaron una fibra profunda en miles de cubanos de la diáspora.

En el video publicado en su cuenta de TikTok, la actriz no busca dar una imagen de fortaleza ni de adaptación exitosa. Al contrario: se permite ser vulnerable, hablar desde el dolor y reconocer que el proceso migratorio no ha sido lo que esperaba.

«Emigrar fue todo lo contrario a lo que imaginé cuando salí de Cuba. Pero es mi proceso y quiero amarlo de principio a fin (spoiler: no tiene fin)», escribe en la descripción del video.

Odelmys Torres se graduó del Instituto Superior de Arte (ISA) de Cuba en 2018 y es conocida principalmente por interpretar a «Cecilia» en la teleserie juvenil Calendario. También participó en la serie policíaca Tras la huella y la telenovela Tan lejos y tan cerca, además de trabajar en teatro con el grupo Mefisto Teatro bajo la dirección de Carlos Díaz.

Reside en Madrid junto a su pareja. En una entrevista de octubre de 2023, había confesado: «Yo nunca había pensado irme de Cuba, no quería, me rehusaba a la idea de abandonar el lugar donde nací». Fue un día que se despertó y supo que quería que sus hijos nacieran en otro lugar lo que la llevó a tomar la decisión definitiva.

En el video, la actriz comparte cinco reflexiones de gran carga emocional. Reconoce que no tiene que «poder con todo, ni sobreponerme a todo», y que debe escuchar las señales de su cuerpo. Confiesa que desea tener hijos pero aún no se siente preparada. Y revela algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta: «Tengo tantas ganas de abrazar a mi padre y no me atrevo a decírselo porque no quiero que se rompa».

También habla de su terapia como el único espacio seguro que tiene en este momento, y aclara que eso no la hace menos fuerte: «Por el contrario, gracias a eso estoy creando ese espacio dentro de mí».

Los comentarios en reacción a sus palabras reflejan una identificación inmediata. Una usuaria escribió: «El dolor pasa, se esconde, regresa, pero todo pasa, fuerza». Otra confesó: «Todos creíamos que era otra cosa, a mí literal me llevó al subsuelo... aún no me siento del todo feliz».

Una madre cubana compartió que emigra «con el alma hecha pedazos» pero saca fuerzas de su hijo y su nieto.

Este tipo de testimonios forma parte de una tendencia sostenida entre cubanos en España que usan TikTok para documentar el costo humano de la migración, un proceso que especialistas describen como un duelo múltiple e invisible que incluye pérdida de lazos familiares, identidad y sentido de pertenencia.

Entre 2021 y 2024, aproximadamente 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla, siendo España uno de los principales destinos. Muchos de ellos comparten en redes el peso de ser cubano emigrante, con historias que, como la de Odelmys, hablan de levantarse una y otra vez después de cada caída.

Lo que hace especial el video de Odelmys Torres es precisamente su honestidad: no promete que todo estará bien, no finge haber superado el dolor. Solo dice la verdad, y eso, para miles de cubanos que viven el mismo proceso, es más que suficiente.