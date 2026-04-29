Actriz cubana Odelmys Torres se rompe al hablar sobre su salida de Cuba: «Fue todo lo contrario a lo que imaginé»

La actriz cubana Odelmys Torres publicó un video en TikTok e Instagram en el que se muestra visiblemente emocionada al compartir las cinco verdades más duras que ha enfrentado desde que emigró a España, y sus palabras tocaron una fibra profunda en miles de cubanos de la diáspora.
En el video publicado en su cuenta de TikTok, la actriz no busca dar una imagen de fortaleza ni de adaptación exitosa. Al contrario: se permite ser vulnerable, hablar desde el dolor y reconocer que el proceso migratorio no ha sido lo que esperaba.
«Emigrar fue todo lo contrario a lo que imaginé cuando salí de Cuba. Pero es mi proceso y quiero amarlo de principio a fin (spoiler: no tiene fin)», escribe en la descripción del video.
Odelmys Torres se graduó del Instituto Superior de Arte (ISA) de Cuba en 2018 y es conocida principalmente por interpretar a «Cecilia» en la teleserie juvenil Calendario. También participó en la serie policíaca Tras la huella y la telenovela Tan lejos y tan cerca, además de trabajar en teatro con el grupo Mefisto Teatro bajo la dirección de Carlos Díaz.
Reside en Madrid junto a su pareja. En una entrevista de octubre de 2023, había confesado: «Yo nunca había pensado irme de Cuba, no quería, me rehusaba a la idea de abandonar el lugar donde nací». Fue un día que se despertó y supo que quería que sus hijos nacieran en otro lugar lo que la llevó a tomar la decisión definitiva.
En el video, la actriz comparte cinco reflexiones de gran carga emocional. Reconoce que no tiene que «poder con todo, ni sobreponerme a todo», y que debe escuchar las señales de su cuerpo. Confiesa que desea tener hijos pero aún no se siente preparada. Y revela algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta: «Tengo tantas ganas de abrazar a mi padre y no me atrevo a decírselo porque no quiero que se rompa».
También habla de su terapia como el único espacio seguro que tiene en este momento, y aclara que eso no la hace menos fuerte: «Por el contrario, gracias a eso estoy creando ese espacio dentro de mí».
Los comentarios en reacción a sus palabras reflejan una identificación inmediata. Una usuaria escribió: «El dolor pasa, se esconde, regresa, pero todo pasa, fuerza». Otra confesó: «Todos creíamos que era otra cosa, a mí literal me llevó al subsuelo... aún no me siento del todo feliz».
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Este tipo de testimonios forma parte de una tendencia sostenida entre cubanos en España que usan TikTok para documentar el costo humano de la migración, un proceso que especialistas describen como un duelo múltiple e invisible que incluye pérdida de lazos familiares, identidad y sentido de pertenencia.
Entre 2021 y 2024, aproximadamente 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla, siendo España uno de los principales destinos. Muchos de ellos comparten en redes el peso de ser cubano emigrante, con historias que, como la de Odelmys, hablan de levantarse una y otra vez después de cada caída.
Lo que hace especial el video de Odelmys Torres es precisamente su honestidad: no promete que todo estará bien, no finge haber superado el dolor. Solo dice la verdad, y eso, para miles de cubanos que viven el mismo proceso, es más que suficiente.
Preguntas frecuentes sobre la migración cubana y el testimonio de Odelmys Torres
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué emigró Odelmys Torres de Cuba?
Odelmys Torres emigró de Cuba porque deseaba que sus hijos nacieran en otro lugar y buscaba un entorno diferente para su futuro familiar. A pesar de que inicialmente no deseaba dejar su país natal, la decisión fue tomada con la intención de ofrecer mejores oportunidades a su familia.
¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de Odelmys Torres en España?
Odelmys Torres ha compartido que su proceso de adaptación en España ha sido difícil y muy diferente a lo que esperaba. Ella ha enfrentado desafíos emocionales significativos, como el deseo de abrazar a su padre y el sentimiento de vulnerabilidad durante la migración. A pesar de las dificultades, busca amar su proceso de principio a fin.
¿Qué impacto ha tenido el testimonio de Odelmys Torres en la comunidad cubana emigrante?
El testimonio honesto de Odelmys Torres ha resonado profundamente entre la diáspora cubana, convirtiéndose en un punto de encuentro emocional para muchos. Su video ha sido visto más de 15,700 veces y ha generado una ola de empatía y apoyo entre cubanos que han experimentado procesos migratorios similares.
¿Cuáles son las principales razones de la migración cubana según los testimonios en TikTok?
Los testimonios en TikTok reflejan que las razones principales de la migración cubana incluyen la búsqueda de mejores oportunidades para los hijos, el deseo de vivir con lo básico y cumplir sueños inalcanzables en Cuba. Estas decisiones están marcadas por la falta de oportunidades y la necesidad de un futuro mejor, enfrentando el dolor de la separación familiar y la incertidumbre del proceso migratorio.
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