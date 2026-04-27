Actriz Darlyn Morales: "Cuando te levantas con el cubano en su punto... aunque estés en España"

La actriz cubana Darlyn Morales, radicada en España, publicó un reel en Instagram en el que recrea con humor las costumbres de limpieza intensiva de las madres cubanas, trasladadas a su vida cotidiana en territorio español.

El video arranca con una frase que resume a la perfección el espíritu del contenido: «Esto es lo que pasa cuando te levantas con el cubano en su punto, aunque estés en España».

En poco más de cincuenta segundos, Darlyn recorre con gracia los rituales domésticos que cualquier cubano reconocería al instante: lavar sábanas, fregar escaleras y tirar agua a manos llenas sin contemplaciones, y por supuesto un reguetón de fondo.

«¿Y qué es lo primero que hace una cubana cuando va a limpiar? Y ya esto sí se fue de las manos. La casa patas para arriba», dice la actriz en el video, imitando el tono imperioso de una madre cubana en plena faena.

La escena incluye frases que forman parte del imaginario colectivo de la isla, incluyendo el «Quítate de ahí que yo tengo que lavar la sábana», que suelen decirle las madres a los hijos esos días de limpieza general.

Ante quienes cuestionan el método de echar agua sin contemplaciones, Darlyn tiene respuesta: «En Cuba no se pudren los muebles con toda esa tiradera de agua. No mi vida, no, no se pudren, están entrenados».

El reel conecta el humor con la nostalgia al mencionar el Día de las Madres, que en España se celebra el 3 de mayo: «Somos muchos los que estamos lejos», reconoce la actriz.

«Qué yo hago limpiando la escalera, se ve que soy digna hija de mi madre», agrega en el video, resumiendo en una sola frase la mezcla de orgullo, identidad y amor filial que atraviesa todo su contenido.

No es la primera vez que la actriz toca la cuerda emocional de la diáspora cubana. En enero de este año, protagonizó un video viral de cubanas viendo nieve por primera vez en España, que describió como «la experiencia más linda que hemos vivido como familia cubana».

En noviembre de 2025, compartió junto a su hermana las dificultades para encontrar alquiler en Madrid, donde una habitación individual supera los 600 euros y para dos personas puede exigirse hasta 2,500 euros de entrada.