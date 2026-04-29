Joven cubana regala un televisor a su madre en Cuba y la emoción de la señora rompe corazones: «Mi niña»

Una cubana identificada en TikTok como @annetll publicó un video que ha conmovido a miles de personas: el momento en que su madre recibe un televisor como regalo y reacciona con una emoción desbordante, exclamando «Mi niña» al ver a su hija cumplirle ese deseo desde el exterior.
El clip de 58 segundos, acompañado de la canción Arizona Sky, fue publicado el 8 de marzo y lleva la dedicatoria que la autora escribió para su madre: «Mamá gracias siempre x todo, te mereces eso y mucho más».
El video se suma a un fenómeno que se repite con frecuencia en redes sociales: cubanos residentes en el exterior que graban el instante en que sorprenden a sus familiares en la isla con electrodomésticos básicos que, en Cuba, se han convertido en artículos de lujo inalcanzables para la mayoría.
En mayo de 2025, una cubana desde Estados Unidos sorprendió a su padre en Maisí con un televisor de 65 pulgadas en un video que también generó una ola de reacciones.
En diciembre de 2025, la usuaria @yilian0424 envió un refrigerador a su padre en Cuba con el mensaje: «Se le adelantó la Navidad a mi papá. Dios me lo bendiga siempre».
Otros casos virales incluyen a una cubana que regaló una lavadora nueva a su madre y declaró: «Cada día que estemos separadas va a valer la pena». En abril de 2025, una nieta regaló a su abuela de 99 años dos ollas en Cuba, video que también se viralizó.
Todos estos momentos comparten el mismo trasfondo: la crisis económica que atraviesa Cuba hace que los electrodomésticos sean bienes prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población.
El 89% de las familias cubanas vive en extrema pobreza, según datos de noviembre de 2025, y los salarios de los jubilados no superan los 4,500 pesos mensuales, equivalente a unos 10 dólares.
A eso se suma una crisis eléctrica crónica: el déficit de generación alcanzó 1,725 MW en agosto de 2025, con apagones prolongados en todo el país que inutilizan incluso los pocos electrodomésticos que logran llegar a los hogares.
En este contexto, las sorpresas de cubanos emigrados a sus familias no son solo un gesto afectivo: representan una red de solidaridad informal que suple el abandono del Estado ante una población empobrecida y sin acceso a bienes básicos.
Como documentó El País en abril de 2025, las cadenas de favores entre cubanos emigrados —incluyendo recaudaciones colectivas para comprar electrodomésticos a familias vulnerables— se han convertido en uno de los principales mecanismos de supervivencia en la isla.
Preguntas frecuentes sobre el envío de electrodomésticos a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los electrodomésticos son considerados artículos de lujo en Cuba?
Los electrodomésticos son artículos de lujo en Cuba debido a la grave crisis económica que atraviesa el país. El 89% de las familias cubanas vive en extrema pobreza, y los salarios no superan los 4,500 pesos mensuales, lo que equivale a unos 10 dólares. Además, la escasez de estos productos y los altos precios en el mercado los hacen inaccesibles para la mayoría de la población.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica en Cuba al uso de electrodomésticos?
La crisis eléctrica en Cuba afecta gravemente el uso de electrodomésticos debido a los frecuentes apagones que experimenta el país. El déficit de generación eléctrica ha alcanzado niveles críticos, con apagones prolongados que inutilizan los pocos electrodomésticos que logran llegar a los hogares. Además, la falta de mantenimiento y la escasez de combustible contribuyen al colapso del sistema eléctrico.
¿Qué papel juegan los cubanos en el extranjero en el alivio de la crisis en Cuba?
Los cubanos en el extranjero juegan un papel crucial en el alivio de la crisis en Cuba al enviar bienes y dinero a sus familias en la isla. Estos envíos no solo son un gesto de amor y solidaridad, sino que también representan una red informal de apoyo que suple las carencias del Estado. A menudo, los emigrantes organizan recaudaciones colectivas para comprar electrodomésticos y otros productos esenciales para sus familiares.
¿Cómo han impactado las redes sociales en la vida de los cubanos dentro y fuera de la isla?
Las redes sociales han tenido un impacto significativo en la vida de los cubanos al proporcionar una plataforma para compartir sus historias y recaudar fondos. Muchos cubanos que viven en el extranjero utilizan plataformas como TikTok para documentar el envío de regalos a sus familias en Cuba, lo que genera empatía y apoyo entre la comunidad. Además, algunos han encontrado en estas plataformas una fuente de ingresos que les permite ayudar económicamente a sus seres queridos en la isla.
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