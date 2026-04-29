Joven cubana regala un televisor a su madre en Cuba y la emoción de la señora rompe corazones: «Mi niña»

Una cubana identificada en TikTok como @annetll publicó un video que ha conmovido a miles de personas: el momento en que su madre recibe un televisor como regalo y reacciona con una emoción desbordante, exclamando «Mi niña» al ver a su hija cumplirle ese deseo desde el exterior.

El clip de 58 segundos, acompañado de la canción Arizona Sky, fue publicado el 8 de marzo y lleva la dedicatoria que la autora escribió para su madre: «Mamá gracias siempre x todo, te mereces eso y mucho más».

El video se suma a un fenómeno que se repite con frecuencia en redes sociales: cubanos residentes en el exterior que graban el instante en que sorprenden a sus familiares en la isla con electrodomésticos básicos que, en Cuba, se han convertido en artículos de lujo inalcanzables para la mayoría.

En mayo de 2025, una cubana desde Estados Unidos sorprendió a su padre en Maisí con un televisor de 65 pulgadas en un video que también generó una ola de reacciones.

En diciembre de 2025, la usuaria @yilian0424 envió un refrigerador a su padre en Cuba con el mensaje: «Se le adelantó la Navidad a mi papá. Dios me lo bendiga siempre».

Otros casos virales incluyen a una cubana que regaló una lavadora nueva a su madre y declaró: «Cada día que estemos separadas va a valer la pena». En abril de 2025, una nieta regaló a su abuela de 99 años dos ollas en Cuba, video que también se viralizó.

Todos estos momentos comparten el mismo trasfondo: la crisis económica que atraviesa Cuba hace que los electrodomésticos sean bienes prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población.

El 89% de las familias cubanas vive en extrema pobreza, según datos de noviembre de 2025, y los salarios de los jubilados no superan los 4,500 pesos mensuales, equivalente a unos 10 dólares.

A eso se suma una crisis eléctrica crónica: el déficit de generación alcanzó 1,725 MW en agosto de 2025, con apagones prolongados en todo el país que inutilizan incluso los pocos electrodomésticos que logran llegar a los hogares.

En este contexto, las sorpresas de cubanos emigrados a sus familias no son solo un gesto afectivo: representan una red de solidaridad informal que suple el abandono del Estado ante una población empobrecida y sin acceso a bienes básicos.

Como documentó El País en abril de 2025, las cadenas de favores entre cubanos emigrados —incluyendo recaudaciones colectivas para comprar electrodomésticos a familias vulnerables— se han convertido en uno de los principales mecanismos de supervivencia en la isla.