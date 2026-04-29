Su actitud ante la vida sorprende: así piensa esta cubana y todos la aplauden

La lanzadora de martillo cubana Emileidy Fis compartió en su cuenta de TikTok un video reflexivo sobre su filosofía de vida que ha generado una amplia respuesta positiva entre sus seguidores.

En el clip, la atleta explica que siempre responde «bien» cuando le preguntan cómo está, sin importar las circunstancias que esté atravesando.

Una amiga suya, que en ocasiones sabe que Emileidy puede estar pasando por situaciones complicadas, se asombra de que su respuesta sea siempre la misma.

La deportista defiende que la queja no aporta ninguna solución: «La queja solo trae atraso, trae pobreza, trae que la vida te dé más de eso por lo que te estás quejando».

Y va más allá: «Yo he aprendido que dentro de lo que se pueda, quejarse no vale para nada. No te va a solucionar el problema, no te va a solucionar absolutamente nada».

El segundo pilar de su actitud es tratar a los demás como le gustaría ser tratada a ella misma, lo que le permite cerrar cada día con la conciencia en paz.

«Me voy a mi cama todos los días, gracias al Señor, con mi conciencia tranquila. Y cuando tú te acuestas, esa sensación de acostarte con tu conciencia tranquila, sabiendo que no le has hecho daño a nadie... eso no lo cambio yo por nada», afirma.

El tercer elemento de su filosofía es la gratitud, incluso ante las adversidades: «Sobre todo, sobre todo agradecer. En esta vida por todo. Por todo. Hasta por lo malo, amiga mía. Hasta por eso hay que agradecer. Porque de todo se saca un aprendizaje».

Emileidy señala que agradecer cuando todo va bien es sencillo, pero que el verdadero reto llega en los momentos difíciles: «Cuando estamos bien solemos siempre acordarnos de Dios y de agradecer. Pero señores, también hay que cuando la estás pasando mal agradecer».

Su argumento es que las experiencias negativas, vistas con perspectiva, terminan siendo parte del camino: «Gracias a eso malo que me pasó en su momento, mira hoy, yo cómo estoy o dónde estoy».

El video cierra con un gesto cotidiano y desenfadado: la atleta se echa vaselina en las zapatillas antes de salir, un detalle que refuerza la imagen cercana y auténtica que proyecta en redes sociales.

Emileidy Fis es una de las mejores lanzadoras de martillo del mundo y ha representado a Cuba en Campeonatos Mundiales de Atletismo y Juegos Olímpicos, disciplinas en las que la Isla tiene una larga tradición competitiva.

Más allá del deporte, su presencia en TikTok la ha convertido en una figura popular por su carisma y positividad, conectando con una audiencia que reconoce en los cubanos rasgos propios que los distinguen incluso después de años viviendo fuera de la Isla.

«Soy de las que siempre digo que estoy bien, más que nada porque le hago a las personas lo mismo y le trato como mismo me gustaría que me trataran a mí», resume Emileidy, en una frase que condensa toda su manera de estar en el mundo.