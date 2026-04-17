Cosas que a esta cubana le delatan como latina tras años fuera de Cuba: "No puedo dormir sin ventilador"

Una joven cubana residente en las Islas Canarias, España, identificada en TikTok como @rosemaryyym, publicó un video en el que enumera con humor tres hábitos que, según ella, la delatan como latina: dormir con ventilador encendido, comer arroz todos los días y ser muy intensa al conocer gente nueva.

El video, de 36 segundos, fue publicado el 20 de marzo y se convirtió rápidamente en un contenido muy compartido entre la comunidad latina y cubana en la diáspora.

El primero de sus rasgos identitarios es la dependencia del ventilador para conciliar el sueño. "necesito el ruido de un ventilador para dormir", explicó Rosemary en el video, describiendo un hábito que muchos cubanos y latinos reconocen como propio sin importar el clima del país donde vivan.

El segundo rasgo es el arroz diario, alimento central de la cocina cubana. "Para mí una comida sin arroz es como que me falta algo. O sea, el arroz y yo estamos así", dijo la joven, resumiendo en pocas palabras una relación casi inseparable con el grano que define buena parte de la gastronomía caribeña.

El tercer elemento que Rosemary identifica como inconfundiblemente latino es su intensidad social. Según ella, cuando conoce a alguien nuevo, quiere saberlo todo de esa persona de inmediato: "Nos conocemos y hay un beso, un abrazo, y cómo estás y cuéntame de tu vida y tu familia. Si yo conozco a alguien, es como que quiero saberlo todo de ti. Hablamos por WhatsApp, qué tal todo, todo bien. Entonces soy muy intensa para eso, la verdad".

Al final del video, Rosemary invitó a sus seguidores a compartir sus propias señas de identidad con la pregunta: "Díganme cosas que les delatan a ustedes de dónde son".

El video forma parte de una tendencia consolidada en TikTok bajo el concepto "cosas que me delatan como latina", en la que usuarias latinoamericanas enumeran hábitos y costumbres cotidianas que revelan su origen cultural, generalmente con tono humorístico. Esta tendencia ha generado cientos de millones de visualizaciones colectivas en la plataforma, con especial resonancia entre latinas de segunda generación en Estados Unidos y Europa.

Entre las cubanas residentes en España, el fenómeno es especialmente activo. En abril de este año, Aisha Descane viralizó en Instagram un reel sobre costumbres que delatan haber crecido en una familia cubana —como comer arroz a diario, reutilizar táperes de aceite o asar lechón— que acumuló más de 127,000 vistas en menos de 24 horas. Otras creadoras como @lachabe97 y jennypg92, ambas desde Las Palmas de Gran Canaria, han publicado contenidos similares sobre el choque cultural y la identidad cubana en territorio español.

Las Islas Canarias tienen además un vínculo histórico profundo con Cuba, fruto de la emigración masiva de canarios a la isla caribeña durante los siglos XIX y XX. El español canario comparte rasgos fonéticos y léxicos con el cubano —el seseo, la aspiración de la 's', palabras como "papas" o "muchachos"—, lo que convierte al archipiélago en un destino especialmente afín para la diáspora cubana en España y hace que expresiones de identidad como la de Rosemary encuentren allí un eco particular.

Desde 2024, y con mayor fuerza en 2025 y 2026, las redes sociales se han convertido para muchas cubanas en la diáspora en un espacio de reivindicación identitaria donde el humor y la nostalgia se combinan para mantener viva la cultura de origen.