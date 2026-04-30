¿Cuánto tiempo le queda al régimen cubano? Economista responde

El economista Elías Amor advierte que 2026 será el año de una caída económica «absolutamente demoledora» para Cuba y que las señales apuntan a que el régimen no tiene más salida que ceder el poder, según declaraciones recogidas en un reciente análisis sobre las proyecciones de la CEPAL para Cuba en 2026.

A la pregunta de un espectador de CiberCuba interesándose por cuánto tiempo le queda a la dictadura en el poder, la respuesta del economista fue directa. «En este momento en el régimen debe de haber una preocupación terrible por lo que se avecina. Primero por lo que han pasado, que han sobrevivido el año 25 de manera filibustera, pero lo que viene ahora en el 26 es una caída absolutamente demoledora», afirmó Amor.

El economista subrayó que el problema no es solo la magnitud del desplome, sino la incapacidad del régimen para hacerle frente: «Lo malo de esto es que no tienen instrumentos ni tienen tampoco conocimientos para afrontar esa situación de crisis económica».

Esa impotencia, según Amor, abre la puerta a un escenario de transición no violenta. «Es muy posible que den un paso al lado. Yo creo que la mejor solución para la transición en Cuba no es la violencia, es simplemente una toma de posición sobre el tema de asumir: nosotros no sabemos salir de este agujero», señaló.

El razonamiento del economista es que el propio régimen podría preferir retirarse antes que enfrentar un estallido social incontrolable. «Necesitamos que el pueblo no salga a las calles en protestas sociales enormes y para evitar eso, para evitar una situación de crisis que nadie sabe cómo puede frenarse, pues damos un paso a un lado y que vengan otros a enderezar la economía», explicó.

Su conclusión fue contundente: «Las señales que transmite la economía son fundamentalmente para que dejen el poder».

Este análisis se apoya en los datos de la CEPAL, que sitúan a Cuba en el último lugar de un ranking de 27 países de América Latina y el Caribe en gestión macroeconómica, con una contracción proyectada del 6,5% del PIB para 2026, superior incluso a la de Haití(-4%).

Sumada a la caída del 3,8% registrada en 2025 y a la contracción acumulada del 11% entre 2020 y 2024, la economía cubana habría perdido casi el 26% de su PIB desde el inicio de la pandemia, una magnitud comparable al Período Especial pero extendida en el tiempo.

The Economist Intelligence Unit va aún más lejos y pronostica una caída del 7,2% del PIB cubano en 2026, lo que supondría una contracción acumulada del 23% desde 2019.

En el mismo programa, otro oyente, Manuel, desde Nueva Jersey, preguntó si GAESA —el conglomerado militar que controla entre el 30% y 40% de la economía cubana— es comparable a los oligarcas de Putin. Amor declinó contestar: «Yo no puedo responder a esa pregunta porque yo no conozco las cuentas de Gaesa ni tampoco he visto jamás los libros contables o los datos de inscripción que tiene Gaesa».

El economista sí rechazó la comparación con los conglomerados surgidos del colapso soviético, argumentando que no tienen el mismo tipo de equivalencia, y defendió su postura como una exigencia de rigor profesional.

Este escenario de posible transición se produce mientras Cuba vive protestas callejeras desde marzo en varias provincias, con consignas como «¡Abajo la revolución!» y «¡Se acabó esto!», detonadas por apagones de más de veinte horas diarias y el colapso de infraestructuras eléctricas críticas.

No es la primera vez que Amor lanza una advertencia de este calibre. El economista ya había puesto fecha a la caída del régimen en análisis anteriores, y sus proyecciones coinciden ahora con las de organismos internacionales que describen a Díaz-Canel aferrado al poder mientras Cuba se hunde.