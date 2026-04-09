Díaz-Canel se aferra al poder mientras Cuba se hunde: 22 horas sin luz y él dice que renunciar "no existe en su vocabulario"

Miguel Díaz-Canel rechazó este jueves con visible irritación la posibilidad de abandonar el poder durante su primera entrevista con una cadena de televisión estadounidense, concedida a NBC News en La Habana, mientras el pueblo cubano soporta apagones de hasta 22 horas diarias y una economía que ha caído un 23% desde 2019.

La periodista Kristen Welker, moderadora de Meet the Press, le preguntó directamente si estaría "dispuesto a dimitir para salvar a su país". La respuesta de Díaz-Canel fue tajante: Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario.

El gobernante cubano se irritó ante la pregunta y contraatacó: "¿Le hace usted esa pregunta a Trump?", insinuando además que la consulta venía del Departamento de Estado.

Díaz-Canel defendió el sistema político de partido único como si fuera una democracia plena: "En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno. Tenemos un Estado libre y soberano. Gozamos de autodeterminación e independencia".

Lo que omitió es la realidad que viven millones de cubanos: desde el 18 de febrero, la isla registra apagones recurrentes de hasta 22 horas, con un déficit que llegó a casi 1,800 megavatios.

El Sistema Eléctrico Nacional colapsó por completo el 16 de marzo durante 29 horas y 29 minutos, y volvió a colapsar el 22 de marzo afectando a más del 90% de La Habana.

Entre el cinco y el ocho de abril, los apagones rozaron de nuevo las 22 horas, con la termoeléctrica Guiteras fuera de servicio.

El único alivio energético llegó el 31 de marzo, cuando el petrolero ruso Anatoly Kolodkin atracó en Matanzas con 730,000 barriles de crudo, el primer suministro significativo en más de tres meses. Ese cargamento cubre apenas nueve o diez días de demanda.

Mientras tanto, la economía cubana acumula una contracción del 23% desde 2019, según economistas independientes.

The Economist Intelligence Unit proyecta una caída adicional del 7.2% para 2026.

El PIB per cápita cubano se situó en apenas 1,082 dólares en 2025, frente a una media regional de 10,212 dólares. Cuba y Haití son los únicos países de América Latina con contracción económica en 2025, según la CEPAL.

Díaz-Canel atribuye el desastre al embargo estadounidense de más de cincuenta años. El secretario de Estado Marco Rubio lo desmintió el 27 de marzo: "No hay ningún bloqueo naval alrededor de Cuba", dijo, y añadió que Cuba no tiene combustible "porque lo quiere gratis y la gente no regala petróleo".

La entrevista con NBC News forma parte de una campaña mediática del régimen para contrarrestar la presión internacional, en un momento en que la administración Trump ha calificado a Cuba de "nación fallida" y Trump ha sugerido que podría producirse "una toma de poder, amistosa o no".

La viceministra cubana de Exteriores, Josefina Vidal, confirmó esta semana que las conversaciones con Washington para desescalar tensiones se encuentran en una fase "muy preliminar".