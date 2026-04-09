Díaz-Canel se aferra al poder mientras Cuba se hunde: 22 horas sin luz y él dice que renunciar "no existe en su vocabulario"

Miguel Díaz-Canel rechazó este jueves con visible irritación la posibilidad de abandonar el poder durante su primera entrevista con una cadena de televisión estadounidense, concedida a NBC News en La Habana, mientras el pueblo cubano soporta apagones de hasta 22 horas diarias y una economía que ha caído un 23% desde 2019.
La periodista Kristen Welker, moderadora de Meet the Press, le preguntó directamente si estaría "dispuesto a dimitir para salvar a su país". La respuesta de Díaz-Canel fue tajante: Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario.
El gobernante cubano se irritó ante la pregunta y contraatacó: "¿Le hace usted esa pregunta a Trump?", insinuando además que la consulta venía del Departamento de Estado.
Díaz-Canel defendió el sistema político de partido único como si fuera una democracia plena: "En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno. Tenemos un Estado libre y soberano. Gozamos de autodeterminación e independencia".
Lo que omitió es la realidad que viven millones de cubanos: desde el 18 de febrero, la isla registra apagones recurrentes de hasta 22 horas, con un déficit que llegó a casi 1,800 megavatios.
El Sistema Eléctrico Nacional colapsó por completo el 16 de marzo durante 29 horas y 29 minutos, y volvió a colapsar el 22 de marzo afectando a más del 90% de La Habana.
Entre el cinco y el ocho de abril, los apagones rozaron de nuevo las 22 horas, con la termoeléctrica Guiteras fuera de servicio.
El único alivio energético llegó el 31 de marzo, cuando el petrolero ruso Anatoly Kolodkin atracó en Matanzas con 730,000 barriles de crudo, el primer suministro significativo en más de tres meses. Ese cargamento cubre apenas nueve o diez días de demanda.
Mientras tanto, la economía cubana acumula una contracción del 23% desde 2019, según economistas independientes.
The Economist Intelligence Unit proyecta una caída adicional del 7.2% para 2026.
El PIB per cápita cubano se situó en apenas 1,082 dólares en 2025, frente a una media regional de 10,212 dólares. Cuba y Haití son los únicos países de América Latina con contracción económica en 2025, según la CEPAL.
Díaz-Canel atribuye el desastre al embargo estadounidense de más de cincuenta años. El secretario de Estado Marco Rubio lo desmintió el 27 de marzo: "No hay ningún bloqueo naval alrededor de Cuba", dijo, y añadió que Cuba no tiene combustible "porque lo quiere gratis y la gente no regala petróleo".
La entrevista con NBC News forma parte de una campaña mediática del régimen para contrarrestar la presión internacional, en un momento en que la administración Trump ha calificado a Cuba de "nación fallida" y Trump ha sugerido que podría producirse "una toma de poder, amistosa o no".
La viceministra cubana de Exteriores, Josefina Vidal, confirmó esta semana que las conversaciones con Washington para desescalar tensiones se encuentran en una fase "muy preliminar".
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y política en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la postura de Miguel Díaz-Canel sobre la posibilidad de dimitir?
Miguel Díaz-Canel rechazó tajantemente la posibilidad de dimitir, afirmando que renunciar "no forma parte de su vocabulario". Esta declaración se produjo durante una entrevista en la que se le preguntó si consideraría dejar el poder para salvar a Cuba. El gobernante defendió su permanencia y el sistema político actual, a pesar de la grave crisis que enfrenta el país.
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico en Cuba enfrenta apagones de hasta 22 horas diarias debido a un déficit significativo de generación eléctrica. La falta de combustible, la obsolescencia de las infraestructuras y el colapso de termoeléctricas han agravado la situación, dejando a gran parte de la población sin electricidad durante prolongados periodos de tiempo.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética ha impactado gravemente la calidad de vida en Cuba, afectando el suministro de agua, las comunicaciones, los servicios médicos, el transporte y la educación. Los apagones prolongados han generado irritabilidad y angustia en la población, provocando protestas espontáneas en varias regiones del país.
¿Qué papel juegan las relaciones internacionales en la crisis de Cuba?
Las relaciones internacionales son un factor clave en la crisis cubana. El embargo estadounidense es señalado por el gobierno cubano como la causa principal de los problemas económicos y energéticos. Sin embargo, la falta de inversión interna y la dependencia de suministros externos, como los de Venezuela y México, han contribuido significativamente al colapso del sistema. Actualmente, existen contactos preliminares con Estados Unidos para tratar de aliviar las tensiones.
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