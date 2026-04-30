Sacan a niños de las escuelas para marcha por el 1ro de mayo

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada documentó este jueves cómo estudiantes del municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, fueron sacados de sus centros escolares para participar en una marcha simbólica previa al 1ro de mayo.

Las imágenes muestran a niños y jóvenes con uniformes escolares —camisas blancas, pantalones o faldas rojos y pañoletas rojas de los Pioneros— desfilando por las calles del municipio, acompañados por adultos que guían la columna.

En 2026, el acto central del 1ro de mayo en La Habana no se realizará este viernes en la Plaza de la Revolución sino en la Tribuna Antiimperialista, frente a la embajada de Estados Unidos.

Los municipios restantes de La Habana, entre ellos San Miguel del Padrón, debieron organizar actividades propias en sus territorios, lo que explica la marcha barrial documentada por Mayeta.

La movilización de estudiantes y pioneros para los actos del 1ro de mayo es una práctica institucionalizada en Cuba desde los años 60, enmarcada por el régimen como «formación ideológica» y «voluntad revolucionaria».

Los niños organizados en la Organización de Pioneros José Martí participan en estos desfiles con carácter obligatorio de facto: la asistencia se registra y puede incidir en calificaciones y expedientes académicos, según fuentes independientes.

En 2025, medios independientes documentaron autobuses transportando alumnos desde escuelas rurales hasta los puntos de concentración, con denuncias de coerción por parte de directores escolares.

En ese mismo año, el diario oficial Granma reportó «más de un millón de trabajadores y estudiantes» movilizados en todo el país para el 1ro de mayo.

En Santiago de Cuba, los desfiles pioneriles comenzaron incluso antes: el 25 de abril se realizó una marcha en la avenida Victoriano Garzón hasta la Plaza de Marte, encabezada por directivos de Educación y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El uso de menores en actos políticos del régimen ha generado críticas reiteradas de padres cubanos, quienes denuncian la presión que reciben sus hijos para asistir a movilizaciones que nada tienen que ver con su formación académica.

En 2022, Raúl Castro colocó la pañoleta pionera al nieto de Díaz-Canel en un evento escolar, días antes del desfile del 1ro de mayo de ese año, que se retomó tras la suspensión pandémica desde 2019.

Ulises Guilarte, secretario general de la CTC, celebró este jueves «millones de cubanos en movilizaciones combativas» durante los actos del 1ro de mayo de 2026, mientras imágenes como las de San Miguel del Padrón evidencian que buena parte de esa cifra corresponde a niños sacados de sus aulas.