Pareja de influencers cubanos arremeten contra MSC Cruceros: «Esto no se acaba aquí»

La influencer cubana Maylen (creadora de contenido y estratega de mercadeo) y su pareja Harold Fong (emprendedor y creador de contenido), radicados en Miami, presentaron una denuncia pública en Instagram contra una famosa compañía de cruceros.

La pareja de influencers cubanos reside en Estados Unidos. Viajan a bordo del MSC Grandiosa en una travesía transatlántica, desde Miami a Barcelona y luego a Tailandia. El viaje llevaba más de cinco días cuando comenzaron a notar que el servicio no era lo que esperaban.

El detonante fue la confiscación de su dron por parte del jefe de seguridad del buque, pero Maylen dejó claro desde el inicio del video que el problema va mucho más allá del equipo incautado.

«Esto es una denuncia pública a la línea de cruceros de MSC. Y no, no es por el hecho de que nos hayan confiscado un dron, sino por el pésimo servicio al cliente y la actitud con la que el jefe de seguridad de MSC Grandiosa nos trató».

La creadora de contenido argumenta que no existe ninguna señalización visible dentro del barco que prohíba el uso de drones, y que cuando le exigió al oficial que le mostrara la cláusula correspondiente en los términos y condiciones, el propio funcionario no supo encontrarla.

Maylen también señaló una contradicción directa con la propia plataforma de la compañía: «Dentro de su página de MSC Creators, ellos tienen un apartado donde te preguntan como creador de contenido si tienes un dron. Es decir, que si eres creador de contenido, sí puedes volar un dron».

La pareja costeó el viaje con sus propios medios, sin ningún patrocinio de MSC, y aclaró que el dron nunca fue operado dentro del perímetro del buque. Sin embargo, el punto de mayor tensión llegó cuando el oficial de seguridad escaló la situación de forma inesperada.

«El oficial encargado amenazó —porque eso no tiene otro nombre, es una amenaza— con llamar a la policía de Barcelona», ciudad a la que el crucero arribaría en dos días.

Maylen no ahorró palabras al calificar la experiencia: «Yo le daría un 1 de 10, y un 1 para no darle un 0 de 10, porque es pésimo. Conclusión: no gastes tu dinero en MSC».

Además, precisó que la responsabilidad recae en la gestión europea de la compañía: «No es culpa de los filipinos, los indonesios, las personas que trabajan aquí que son del área de Asia. Es culpa de los europeos específicamente, que tienen esa forma de maltratar al cliente».

La denuncia fue etiquetada directamente a las cuentas oficiales @msccruises.us y @msccruisesofficial en Instagram, una táctica habitual entre influencers para presionar públicamente a las marcas y forzar una respuesta.

Cabe señalar que la Política de Conducta para Huéspedes de MSC Cruceros, actualizada en marzo de 2026, prohíbe el uso de drones a bordo aunque permite transportarlos guardados en cabina; cualquier dron detectado en operación es confiscado y devuelto al final del crucero.

Sin embargo, según la influencer, esta política aparece en letra pequeña dentro de los términos y condiciones y no está señalizada en ningún punto visible del barco.

La publicación acumula hasta el momento más de 44,000 vistas y decenas de mensajes, con reacciones divididas. Algunos seguidores respaldaron la denuncia y compartieron experiencias negativas propias con MSC, mientras otros defendieron a la compañía y señalaron que la restricción de drones existe en prácticamente todas las líneas de cruceros.

Maylen anunció que la historia no termina aquí. Prometió una segunda parte del video donde contará las experiencias de otros pasajeros del mismo barco que también habrían sufrido un trato deficiente.

La pareja de influencers cubanos dejó una advertencia directa a la compañía: «Esto no se acaba aquí».