Histórico: vuelven los vuelos directos entre Miami y Caracas tras casi 7 años

American Airlines operó este jueves el primer vuelo comercial directo entre Miami y Caracas en casi siete años, marcando un hito en las relaciones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela tras una interrupción que obligó a miles de pasajeros a viajar por terceros países.

El vuelo AA3599, operado por la subsidiaria Envoy Air en un Embraer E175 bajo la marca American Eagle, despegó del Aeropuerto Internacional de Miami a las 10:16 a.m. con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con una duración aproximada de tres horas, reportó EFE.

La ceremonia de salida en Miami se convirtió en una fiesta: pasajeros con banderas venezolanas, arepas y tequeños, y la presencia de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, celebraron el momento antes del despegue.

El avión utilizado lleva una librea conmemorativa del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos (1776-2026), con matrícula N341MB, y recibió un arco de agua en la pista al momento de partir.

El Departamento de Estado celebró el hecho en redes sociales con un mensaje directo: «Durante casi siete años no hubo vuelos comerciales directos entre EE.UU. y Venezuela. Con el presidente Trump lo estamos cambiando hoy. Vuelos entre Miami y Caracas, restablecidos».

Los vuelos directos habían sido suspendidos el 28 de marzo de 2019, cuando American Airlines —única gran aerolínea estadounidense que operaba en Venezuela— cesó sus operaciones en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Trump.

El detonante del cambio fue la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales estadounidenses en la llamada «Operación Resolución Absoluta», tras la cual Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada.

El acercamiento entre Washington y Caracas fue veloz: el 29 de enero, Trump ordenó levantar el veto aéreo tras una conversación telefónica directa con Rodríguez, quien confirmó ese contacto directo con el mandatario días después.

El 4 de marzo, el Departamento de Transporte aprobó las rutas de Envoy Air con una exención válida hasta el 4 de marzo de 2028, que incluye también la ruta Miami-Maracaibo.

El 1 de abril, Estados Unidos eliminó a Delcy Rodríguez de la lista de sanciones OFAC, consolidando el nuevo escenario diplomático.

Nat Pieper, director comercial de American Airlines, destacó la importancia estratégica de la ruta: «El centro de operaciones de American Airlines en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos a Latinoamérica, y nuestro servicio a Venezuela es una parte fundamental de nuestra historia y nuestro futuro».

Los boletos de ida y vuelta en clase económica parten desde aproximadamente 1,951 dólares, mientras que la clase ejecutiva supera los 5,000 dólares.

Además, otra aerolínea reanuda vuelos directos Miami-Caracas: Laser Airlines, en alianza con Global Crossing Airlines, iniciará mañana sus propios vuelos directos en un Airbus A320 con capacidad para 150 pasajeros, lo que ilustra la enorme demanda acumulada durante siete años.

American Airlines planea añadir un segundo vuelo diario en la ruta a partir del 21 de mayo de 2026, consolidando una conexión que la aerolínea operó ininterrumpidamente desde 1987 hasta su suspensión forzada en 2019.