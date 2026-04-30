Amelia Calzadilla revela las razones detrás de su partido político: «La dictadura va a caer»

Amelia Calzadilla publicó este jueves un vídeo en Facebook de poco más de dos minutos en el que responde a la pregunta que más le han formulado desde que anunció la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC): ¿por qué crear un partido político ahora, desde el exilio?

Su respuesta es directa: «Porque creo certeramente en el futuro de Cuba. Porque tengo la certeza de que la dictadura va a caer».

Calzadilla explicó que su motivación no es garantizarse un cargo de gobierno, sino llegar preparada al momento en que Cuba pueda reconstruirse como nación libre.

«No quiero que llegue ese momento de poder ayudar y que no tenga herramientas suficientes porque ahora no le dediqué el tiempo de poder hacerlo», afirmó.

La activista, exiliada en Madrid desde noviembre de 2023, fue enfática en separar la fundación del partido de cualquier aspiración de poder inmediata.

«Un partido no garantiza gobierno. Que hoy yo construya, que hoy yo funde un partido político, no significa exactamente que yo vaya a gobernar, porque al final, si en algo creo, es en el derecho de la persona a elegir libremente», señaló.

Calzadilla condicionó el futuro del proyecto a la voluntad popular: «Este proyecto solo se va a materializar si el pueblo así lo decide, si algún día llegamos a tener una ley electoral que nos permita el pluripartidismo».

El PLOC fue anunciado como un partido de centro-derecha liberal, inspirado en el ideario humanista de José Martí y en políticas de libre mercado, con tres pilares: justicia, dignidad y prosperidad.

En el vídeo de este jueves, Calzadilla también defendió la utilidad de construir propuestas políticas incluso en el contexto actual de represión.

«El tiempo que tenemos ahora, que desgraciadamente estamos enfrentando una dictadura cruel y es una época de tamaña desolación, no solo lo tenemos que aprovechar en función de hablar de lo que no queremos, sino también de comenzar a construir, aunque sea en un contexto teórico, lo que sí queremos», argumentó.

El anuncio del partido generó una ola de apoyo masivo entre cubanos del exilio y de la isla, con figuras como la activista Saily González Velázquez, quien declaró: «Al fin aparece un partido que me representa».

También provocó la burla del programa oficialista Con Filo, que publicó un vídeo sarcástico anunciando «su propio partido». Calzadilla respondió a esa reacción afirmando que le «llena de orgullo» porque «refleja cuánto dolor les produce» el proyecto.

El humorista Ulises Toirac también reaccionó al anuncio del PLOC señalando la paradoja de que en Cuba fundar un partido sea un acto «sísmico», dado que el artículo 5 de la Constitución de 2019 consagra al Partido Comunista como fuerza dirigente única del Estado.

Calzadilla, quien reveló sus aspiraciones políticas a largo plazo en una entrevista previa, cerró el vídeo con una declaración de convicción: «La razón es porque creo ciegamente que esa Cuba va a llegar y quiero estar preparada para poder ayudar».