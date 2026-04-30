Noboa acusa a Petro de impulsar una incursión guerrillera en Ecuador; el presidente colombiano responde

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó este miércoles a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de haber promovido una supuesta incursión de guerrilleros colombianos por la frontera norte de Ecuador, en una denuncia que agudiza la crisis diplomática entre ambos países.

«Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro», escribió Noboa en la red social X, sin dar detalles sobre el punto exacto de la presunta incursión ni presentar pruebas concretas.

El mandatario ecuatoriano fue directo en su mensaje a su homólogo: «Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos».

Petro respondió de inmediato negando las acusaciones y calificándolas de «mentiras».

«Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras», replicó el mandatario colombiano en la misma plataforma digital, proponiendo un encuentro en la zona fronteriza común.

El cruce de acusaciones se produce en medio de una escalada sin precedentes entre ambos gobiernos, que incluye una guerra comercial iniciada que ha remontado hasta alcanzar aranceles del 100% a productos colombianos, que entrarán en vigor este 1 de mayo, además de otras sanciones económicas.

Noboa inició la guerra comercial en febrero argumentando que Colombia no hace lo suficiente para frenar el flujo de cocaína y organizaciones criminales hacia Ecuador, país que lidera en Latinoamérica la estadística de homicidios, con un índice superior a 50 por cada 100,000 habitantes al año.

A inicios de marzo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas comenzaron a bombardear campamentos de bandas criminales en la zona fronteriza con apoyo de Estados Unidos. Durante la ofensiva militar destruyeron un campamento de los Comandos de la Frontera en Sucumbíos, con armamento e inteligencia estadounidenses.

Una de las bombas fue hallada -sin detonar- por autoridades de Colombia a 200 metros del lado colombiano en Putumayo, en un incidente que elevó aún más las tensiones y que finalmente quedó descartado como amenaza al determinarse que el artefacto había rodado desde Ecuador sin llegar a estallar.

Los Comandos de la Frontera es uno de los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que controlan la producción y salida de droga desde el Putumayo colombiano hacia Sucumbíos, en suelo ecuatoriano, y han sido declarados organización terrorista por el gobierno de Noboa.

El pulso entre ambos mandatarios se ha intensificado también por acusaciones personales. Noboa señaló que Petro se habría relacionado con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», líder de Los Choneros, durante su visita a la ciudad costera de Manta en 2025, luego de asistir en Quito a la toma de posesión del presidente ecuatoriano.

Petro ha negado categóricamente tal afirmación. En respuesta, el 19 de abril, anunció que demandará penalmente a Noboa por calumnia.

A ello se suma que Petro ha presionado reiteradamente por la liberación del ex vicepresidente correísta Jorge Glas, quien cumple dos condenas por corrupción y fue recapturado por Noboa en un asalto a la Embajada de México en Quito, en 2024.

En marzo pasado, Estados Unidos excluyó a Colombia del llamado «Escudo de las Américas», iniciativa antinarcotráfico de la administración Trump, alegando la falta de cooperación del gobierno de Petro.

Mientras, el gobierno de Ecuador anunció un nuevo toque de queda nocturno desde el 3 hasta el 18 de mayo en nueve provincias y cuatro municipios, en busca de intensificar la lucha contra el crimen organizado, que mantiene al país en un nivel de violencia sin precedentes. Entre los territorios donde se aplicará la medida figuran Esmeraldas y Sucumbíos, provincias fronterizas con Colombia donde se concentra la presencia de grupos armados ilegales.