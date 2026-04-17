Petro lanza dura acusación contra Marco Rubio y asegura: "Él ve a Fidel Castro en nosotros"

El presidente colombiano Gustavo Petro acusó este viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de estar imbuido de fundamentalismo sionista y de ser "la burbuja" más problemática que rodea al presidente Donald Trump.

Sus declaraciones fueron en una entrevista en el programa 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, en el marco de la Cumbre en Defensa de la Democracia, que reúne en Barcelona del 16 al 19 de abril a más de cien líderes progresistas de todo el mundo.

"La agenda más problemática la vi en Marco Rubio, imbuido de fundamentalismo sionista", afirmó Petro.

El presidente colombiano añadió que el secretario de Estado, pese a su origen cubano, "olvida la diversidad latinoamericana" y encasilla la región en un esquema de derechas e izquierdas.

Señaló que Rubio "ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros", y subrayó con ironía que el secretario de Estado ni siquiera conoció al líder cubano porque su familia abandonó Cuba antes de la Revolución.

Petro también aludió, con evidente sarcasmo, al origen colombiano de la esposa de Rubio, Jeanette Dousdebes, hija de padres de Cali y Bogotá.

"Su esposa es colombiana, no sé, digamos, habría que ya investigarlo", dijo, insinuando que esa circunstancia hace aún más llamativa la actitud del funcionario hacia América Latina.

Sobre Trump, Petro describió al mandatario estadounidense como alguien que vive "rodeado de burbujas, de personas ajenas a él, cada cual con una agenda diferente y compitiendo entre sí", y que actúa "como si jugara un videojuego sin razonamiento" con millones de seres humanos.

El presidente colombiano sostuvo además que Trump está "jalonado por Netanyahu, no es al revés", y que el primer ministro israelí tiene "amigos más fuertes en el gobierno que el mismo Trump".

Petro también criticó a los presidentes latinoamericanos que, a su juicio, se comportan como "cortesanos" ante Washington.

"A veces yo veo un poco de presidentes latinoamericanos como si fueran cortesanos, como si tuviéramos un nuevo rey, cuando nos quitamos el rey", declaró.

Las declaraciones de este viernes se enmarcan en una larga cadena de tensiones entre Bogotá y Washington.

En octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) OFAC sancionó a Petro, su esposa, su hijo y el exembajador Armando Benedetti por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En noviembre de ese mismo año, Petro desafió directamente a Rubio: "Si me va a meter preso, a ver si puede".

La crisis se distendió parcialmente cuando Trump recibió a Petro en la Casa Blanca el 3 de febrero de 2026, en una reunión de más de dos horas.

Según relató el propio Petro este viernes, en ese encuentro le mostró al presidente estadounidense un video del intento de asesinato que sufrió en Cúcuta en 2018, con el fin de desmentir la narrativa de que era "jefe del narcotráfico".

Petro anunció además que el 24 de abril viajará a Caracas para reunirse con el gobierno venezolano, y propuso para ese país un período de "cogobierno" de uno o dos años entre el oficialismo y la oposición como paso previo a la celebración de elecciones libres.