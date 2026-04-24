Colombiano viaja a Cuba y desmonta a Petro con imágenes de la realidad

Vídeos relacionados:

El periodista y activista político colombiano Daniel Maldonado llegó a Cuba el pasado jueves con el objetivo explícito de documentar la realidad de los países que viven bajo el socialismo, y sus primeras imágenes desde la isla contradicen de frente las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro.

Maldonado, colaborador del medio El Artículo en el Congreso de Colombia y estudiante de derecho, publicó en Instagram: "Hoy comencé la ruta de documentar esos países que viven muy bien gracias al socialismo. Comencé por Cuba, el país que el presidente Gustavo Petro dice que viven mejor que en Miami, USA. Y estas son las primeras impresiones que me llevé."

La publicación responde directamente a un discurso que Petro pronunció en enero de 2026, en el que afirmó: "Es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana."

En ese mismo discurso, el mandatario colombiano calificó Miami de "fantasmagoría" y "lentejuela del capitalismo", aseguró que La Habana es una de las ciudades más hermosas del mundo y vaticinó que Miami y Dubái "desaparecerán" por ser ilusiones del capitalismo.

También llamó a los migrantes colombianos en Estados Unidos, Chile y Argentina a regresar al país, alegando que "los tratan como esclavos y perros perseguidos por las calles".

La Cuba que Maldonado fue a documentar atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente.

En abril de 2026, la isla registra déficits eléctricos de hasta 1,945 MW, con apagones de entre 18 y 24 horas diarias en provincias orientales como Holguín, Granma y Santiago, afectando al 55% del territorio nacional.

Los cortes de electricidad han tenido consecuencias directas sobre el acceso al agua: más de 200,000 habaneros quedaron sin agua potable por los fallos en el sistema de bombeo.

Cuba ha sufrido siete colapsos totales del sistema eléctrico en los últimos 18 meses, una crisis agravada por la interrupción del suministro de petróleo venezolano desde diciembre de 2025, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año.

La situación alimentaria es igualmente grave. La producción de arroz cubre apenas el 36% de la demanda nacional, y el racionamiento mensual satisface solo entre el 30% y el 40% de las necesidades calóricas de la población.

Un cartón de huevos en los mercados informales cuesta 5,000 pesos cubanos, mientras el salario promedio en la isla ronda los 4,000 pesos mensuales, equivalente a unos 16 dólares. La inflación alimentaria en esos mercados supera el 250% interanual.

El impacto humano de la crisis se extiende a los más vulnerables: el 12% de los niños cubanos menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento por desnutrición, y la mortalidad infantil subió un 15% en 2025, según datos de UNICEF.

El PIB cubano ha caído un 23% desde 2019, con una proyección de -7.2% para este año.

El viaje de Maldonado se inscribe en una tendencia de periodistas y activistas latinoamericanos que documentan con sus propias imágenes la realidad cubana para contrastarla con el discurso de líderes de izquierda regional.

Petro, quien ha realizado al menos cinco visitas a la isla desde que asumió el gobierno en agosto de 2022, insistió en enero en que "cuando uno va a La Habana 'de verdad', encuentra una ciudad hermosísima, como de las mejores del mundo, y no las fotos que muestra la prensa". Las imágenes que Maldonado comenzó a publicar desde la isla apuntan precisamente en la dirección contraria.