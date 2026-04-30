Trump sobre Irán en el Mundial 2026: «Si Johnny lo dijo, estoy de acuerdo» y preguntó si tienen buen equipo

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El presidente Donald Trump dio este jueves su visto bueno a la participación de Irán en el Mundial 2026 con una respuesta tan informal como reveladora: «Si Johnny lo dijo, estoy de acuerdo», refiriéndose al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su apodo, y añadió espontáneamente: «¿Tienen un buen equipo? No tengo idea. Sería difícil de creer, en realidad».

Las declaraciones de Trump llegaron horas después de que Infantino afirmara en el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver, Canadá: «Por supuesto, Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y por supuesto Irán jugará en Estados Unidos de América».

Al ser preguntado sobre qué pasaría si Irán ganara, Trump respondió con humor: «Si ganan, tendremos que preocuparnos por eso. Eso no... Voy a tener que preocuparme por ese». Luego describió a Infantino como «fantástico» y «un amigo mío», y reveló haberle dado carta blanca: «Yo le dije: haz lo que quieras. Puedes tenerlos. No tienes que tenerlos».

El tono distendido de Trump contrasta con sus posiciones de semanas anteriores. En marzo, aconsejó a Irán no asistir al Mundial «por su propia vida y seguridad», aunque reconociendo que serían bienvenidos.

La controversia sobre la participación iraní se ha extendido durante meses. En marzo de 2026, el ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, anunció que la selección no participaría alegando el conflicto con Estados Unidos e Israel y la muerte del líder supremo Ali Jamenei, aunque nunca formalizó la retirada ante la FIFA.

En abril, el enviado especial de Trump, Paolo Zampolli, llegó a proponer sustituir a Irán por Italia —que no se clasificó—, propuesta rechazada categóricamente por el organismo rector del fútbol mundial, que aclaró que cualquier sustitución debe provenir de la misma confederación asiática.

Infantino se ha mantenido firme en todo momento: «Tiene que estar. Representan a su pueblo. Se han clasificado. Los futbolistas quieren jugar».

La delegación iraní estuvo ausente en el Congreso de la FIFA de este jueves en Vancouver por problemas migratorios, pese a haber sido invitada.

Irán, rankeada en el puesto 21 del mundo por la FIFA y considerada la segunda potencia de Asia, está ubicada en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Las declaraciones de Trump se producen además en un momento de alta tensión diplomática: las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán atraviesan una fase crítica, con propuestas y contraofertas sobre el programa de enriquecimiento de uranio iraní.

El Mundial 2026, que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones por primera vez en la historia, tiene a Irán debutando el 15 de junio contra Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Si el país persa se retirara formalmente a menos de 30 días del inicio del torneo, enfrentaría una multa mínima de 250,000 francos suizos, equivalente a unos 323,700 dólares.