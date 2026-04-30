Trump anuncia vuelos directos entre Miami y Caracas como nuevo avance en su plan de tres fases para Venezuela

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American Airlines inauguró este jueves los vuelos directos entre Miami y Caracas, reanudando una ruta suspendida durante casi siete años, en lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como otro éxito del plan de tres fases del presidente Trump para Venezuela.

El Asistente del Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental declaró que los vuelos «constituyen otro éxito en la implementación del plan de tres fases del presidente Trump para Venezuela, y marcan un avance importante en el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, fortaleciendo los lazos económicos, ampliando los viajes y el comercio, y apoyando el incremento de las conexiones entre los pueblos».

El vuelo inaugural AA3599 despegó del Aeropuerto Internacional de Miami a las 10:16 a.m. (hora local) y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a la 1:36 p.m., con el avión completamente lleno.

La aeronave fue operada por Envoy Air, subsidiaria de American Airlines, en un Embraer E175 bajo la marca American Eagle.

El Departamento de Estado subrayó el significado del momento con un mensaje directo: «Durante casi siete años no hubo vuelos comerciales directos entre EE.UU. y Venezuela. Con el presidente Trump lo estamos cambiando hoy. Vuelos entre Miami y Caracas, restablecidos».

John Barrett, Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Caracas, calificó los vuelos como un «hito histórico» y señal de que Venezuela está «abierta a los negocios».

La ruta había sido suspendida el 28 de marzo de 2019 durante el primer mandato de Trump, como consecuencia del deterioro diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro.

El proceso de normalización se aceleró tras la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 durante la «Operación Resolución Absoluta», ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses en el Fuerte Tiuna de Caracas.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde enfrentan cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, con posible pena de cadena perpetua.

Tras ese hito, el secretario de Estado Marco Rubio anunció el plan de tres fases: estabilización con control de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, recuperación económica con una inversión proyectada de 100,000 millones de dólares, y transición democrática con elecciones libres antes de finales de 2026.

El Departamento de Transporte de EE.UU. autorizó los vuelos de American Airlines en marzo de 2026, y la Embajada estadounidense en Caracas reabrió oficialmente el 30 de marzo de 2026, tras siete años de cierre.

El enviado John Barrett llegó a Venezuela el 23 de abril para continuar implementando el plan, mientras los equipos de Rubio y de la líder opositora María Corina Machado —Premio Nobel de la Paz 2025— negociaban en Chicago los detalles de la transición democrática.

A partir del 1 de mayo, Laser Airlines iniciará vuelos directos diarios Miami-Caracas en alianza con Global Crossing Airlines, usando un Airbus A320 con capacidad para 150 pasajeros, mientras que American Airlines planea un segundo vuelo diario en la ruta a partir del 21 de mayo.

Las autoridades venezolanas estimaron más de 100,000 pasajeros anuales en la ruta Miami-Caracas, aunque los precios iniciales reflejan la demanda acumulada: los boletos de ida y vuelta en clase económica parten desde 1,951 dólares, y en ejecutiva superan los 5,000 dólares.