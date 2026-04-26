Dan de alta a sacerdote accidentado tras caída desde el techo de una iglesia en Cienfuegos

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El padre Yuniel Alfonso Quintero, conocido como "Padre Lolo", recibió este domingo el alta médica tras una evolución favorable en su estado de salud, según el comunicado oficial de la Diócesis de Cienfuegos publicado esta mañana.

El accidente ocurrió el martes 21 de abril, cuando el sacerdote cayó desde el techo de una iglesia en Cienfuegos y sufrió fracturas en la cadera y el cráneo.

Fue ingresado de urgencia en la sala de terapia intensiva del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, el principal centro hospitalario de la ciudad.

El parte fue emitido por el padre Manel Homar Toboso, Vicario General de la Diócesis, quien informó que "en la mañana de hoy el Padre Yuniel Alfonso Quintero, 'Lolo', ha recibido el alta médica, tras una evolución favorable en su estado de salud".

Según el comunicado, el sacerdote «continuará su proceso de recuperación en Cienfuegos, donde seguirá las indicaciones médicas establecidas para su total restablecimiento».

El Vicario General precisó además que «por prescripción médica, quedan restringidas las visitas hasta tanto avance su recuperación, con el objetivo de garantizar su bienestar».

La recuperación del Padre Lolo avanzó por etapas durante la semana.

El pronóstico del sacerdote fue calificado de esperanzador el miércoles 23 de abril, cuando la Diócesis informó que se mantenía estable, había recuperado casi totalmente la memoria y se expresaba con claridad, descartándose progresivamente las posibles lesiones por traumatismo craneal.

Dos días después, el sacerdote fue sometido a una intervención quirúrgica exitosa en la cadera, el viernes 24 de abril, lo que allanó el camino hacia el alta definitiva.

Las causas exactas de la caída no han sido reveladas públicamente. No se confirmó oficialmente si el sacerdote realizaba labores de reparación en el techo en el momento del accidente, algo que no sería inusual dado el deterioro estructural que afecta a numerosas iglesias cubanas por falta crónica de mantenimiento.

El caso generó una amplia respuesta de solidaridad entre los fieles católicos de Cuba, en un momento especialmente sensible para la Iglesia en el país.

Apenas cuatro días antes del accidente, el obispo emérito Jorge Enrique Serpa Pérez falleció en La Habana el 17 de abril a los 84 años, figura destacada del catolicismo cubano cuya vida estuvo marcada por el exilio y el compromiso pastoral.

El comunicado de alta fue emitido en el IV Domingo de Pascua, conocido como Domingo del Buen Pastor, y el Vicario General cerró el mensaje con las palabras del propio sacerdote, su familia y la Diócesis: "En nombre del propio Padre Lolo, de su familia y de la Diócesis de Cienfuegos, se agradece profundamente la oración constante y fervorosa de todos por su sanación. ¡Dios se lo pague!".