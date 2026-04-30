Revocan procesamiento a influencer cubano acusado de falsa cura del cáncer: La justicia toma una nueva decisión

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La Sala V de la Cámara Criminal y Correccional de Buenos Aires revocó el procesamiento del influencer cubano Ernesto Prieto Gratacós y dictó la falta de mérito para él y sus dos colaboradores, acusados de estafa por vender una supuesta cura del cáncer sin respaldo científico, según informó Infobae.

La decisión, tomada por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Hernán López, no cierra el caso, ya que los magistrados ordenaron profundizar la investigación, ampliar el peritaje científico y sumar nuevos testigos antes de volver a evaluar si corresponde procesar a los acusados.

Prieto Gratacós, nacido en La Habana en 1967 y radicado en Argentina desde 1997, dirigía el Centro de Terapia Metabólica en la calle Paraná de Buenos Aires, un local habilitado únicamente como consultorio odontológico que operaba como pseudoclínica oncológica.

Sin título médico habilitante —se autodefinía como «escritor» y «autodidacta»—, acumuló 339,000 seguidores en Instagram y miles más en YouTube, donde promocionaba terapias «revolucionarias» contra el cáncer.

Dos mujeres porteñas diagnosticadas con cáncer de páncreas y colon comenzaron el tratamiento en el centro a mediados de 2019 y fallecieron en enero y mayo de 2020, respectivamente.

Sus familias presentaron la querella penal que dio origen a la causa, aunque el Cuerpo Médico Forense no pudo establecer un nexo causal directo entre el tratamiento y las muertes.

El procesamiento inicial del influencer cubano fue dictado el 24 de febrero de 2026 por el juez Martín Yadarola, quien impuso un embargo de 20 millones de pesos a cada uno de los tres imputados: Prieto Gratacós, María Victoria Rodríguez Amador y Roberto Álvarez.

Yadarola acusó a Prieto Gratacós y Amador de «haber efectuado falsas promesas de recuperación o de garantizar una mayor expectativa de vida».

La Cámara revocó ese procesamiento porque el informe pericial no resultó concluyente sobre la existencia o no de aval científico para las terapias, y porque no quedó claro el grado de participación de cada imputado.

«No se ha logrado determinar si el tratamiento que se brindaba en el Centro de Terapia Metabólica cuenta con algún tipo de aval científico ni qué tan involucrado estaba cada uno de los imputados en las funciones de captación de clientes y facilitación de información», señalaron los jueces.

Los magistrados fueron más precisos sobre las limitaciones del peritaje: «El informe pericial no ha sido concluyente en cuanto a la existencia o no de investigaciones científicas que respalden la eficacia de la terapia, pues los profesionales encargados del peritaje se limitaron a informar que, luego de una extensa búsqueda, no habían encontrado sustento científico».

Las sustancias incautadas durante el allanamiento de julio de 2020 fueron analizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y descritas como «la nada misma» en términos médicos, aunque ese resultado tampoco resultó suficiente para sostener el procesamiento sin una pericia más exhaustiva.

El tribunal ordenó también escuchar a más testigos: «El Tribunal entiende también necesario oír en declaración a otros testigos (pacientes y/o familiares) para que se expresen en torno a lo que los profesionales o encargados del centro les aseguraban en relación con las terapias».

Pese al cierre del centro en 2020 y el procesamiento judicial en febrero de 2026, Prieto Gratacós continuó publicando contenido en YouTube hasta enero de 2026, lo que ilustra la dificultad de las autoridades para frenar este tipo de actividad en el entorno digital.