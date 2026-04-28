Cepal: Venezuela estará entre las economías que más crecerán en Sudamérica en 2026

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que Venezuela crecerá 6,5% en 2026, lo que la convierte en la economía de mayor expansión en América del Sur y la segunda de toda la región, según la actualización de proyecciones publicada este lunes por el organismo de las Naciones Unidas.

En América del Sur, Venezuela lidera el crecimiento proyectado para 2026 con ese 6,5%, seguida de Paraguay (4,5%), Argentina (3,3%) y Perú (3,2%). A nivel regional, solo Guyana la supera, con una expansión estimada de 16,3% impulsada por su auge petrolero.

El dato contrasta con el promedio de América Latina y el Caribe, que la CEPAL sitúa en 2,2% para 2026, una leve revisión a la baja respecto al 2,3% estimado en diciembre de 2025. «La mayoría de las economías de la región exhibirá un menor dinamismo económico en 2026, respecto al observado en 2025», señaló el organismo.

En 2025, Venezuela ya había registrado un crecimiento del 8,9% según la CEPAL, acumulando cerca de 20 trimestres consecutivos de expansión tras el colapso económico que entre 2014 y 2021 redujo su PIB en más del 80%.

El punto de inflexión más reciente fue la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, Washington implementó un plan supervisado de venta del petróleo venezolano y levantó progresivamente sanciones. Rubio detalló un plan de tres etapas para Venezuela que incluía la reactivación del sector energético como eje central.

Chevron triplicó sus exportaciones de crudo venezolano, de 100,000 barriles diarios en diciembre de 2025 a 300,000 en marzo de 2026, y empresas petroleras vuelven a apostar por Venezuela en un contexto de apertura regulatoria. En enero de 2026, el país aprobó además una reforma a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversión extranjera.

La recuperación, sin embargo, tiene bases frágiles. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) proyecta una inflación de 271,6% para Venezuela en 2026, tras el 475,3% registrado en 2025, y la pobreza supera el 70% de la población. Los analistas coinciden en que parte del crecimiento responde a un efecto rebote tras el colapso previo.

En el extremo opuesto del espectro regional se encuentra Cuba, que registra la peor proyección de toda América Latina: una contracción de -6,5% para 2026, tras una caída de -3,8% en 2025. La CEPAL ya había certificado la gravedad de la economía cubana en proyecciones anteriores, y Cuba y Haití son los únicos países de la región con caída sostenida del producto interno bruto.

La contracción acumulada de la economía cubana desde 2019 podría superar el 23% si se concreta la proyección de 2026, una cifra que el economista Mauricio de Miranda Parrondo calificó como «una brutalidad en siete años».