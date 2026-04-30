Lo despojaron de dinero en efectivo: Nuevos detalles del caso de cubano baleado en México

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Un cubano de 31 años identificado como Rey viajó desde la Ciudad de México junto a su pareja sentimental hasta la comunidad de Santa María Moyotzingo, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, para comprar un vehículo ofertado en redes sociales, y terminó con dos impactos de bala tras ser emboscado por sujetos armados la tarde-noche del pasado martes.

Según reportes de medios locales de Puebla, al llegar al punto de encuentro Rey detectó la presencia de los delincuentes e intentó huir, pero fue alcanzado por al menos dos disparos que lo hirieron en el antebrazo derecho y el abdomen del mismo lado.

Los atacantes también lo despojaron de dinero en efectivo, aunque la cantidad exacta no fue determinada.

Mal herido, Rey logró conducir su vehículo hasta la colonia Carrillo Puerto, donde encontró a agentes de la Policía Municipal que realizaban un recorrido de vigilancia y solicitó auxilio.

Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron al Hospital Integral de Texmelucan y, dada la gravedad de sus lesiones, fue derivado al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la ciudad de Puebla. Su estado de salud permanece desconocido y no se reportan detenciones.

La cita se había generado en Santa María Moyotzingo, una junta auxiliar de Texmelucan que acumula un historial documentado de robos bajo esta misma modalidad: delincuentes publican vehículos a precios atractivos en redes sociales, citan a los compradores en zonas apartadas y los emboscan.

El caso de Rey no es aislado. Solo dos días antes, el 27 de abril, una mujer resultó lesionada por arma de fuego en circunstancias similares en el mismo municipio. Y el 18 de abril, otro comprador solicitó acompañamiento policial para una transacción en San Cristóbal Tepatlaxco; los supuestos vendedores nunca se presentaron y la policía lo escoltó a salvo.

En abril, en cuestión de horas se registraron tres robos vinculados a compras de autos en redes sociales en la región, con 240,000 pesos sustraídos y dos heridos por arma de fuego.

El patrón delictivo no se limita a Texmelucan. En agosto de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a 40 personas por extorsión en ventas de autos por redes sociales, con víctimas golpeadas o baleadas en operativos que incluyeron investigaciones por robo, lesiones y homicidio.

El ataque contra Rey se inscribe además en una serie de agresiones violentas contra cubanos en la región Puebla-Tlaxcala, un corredor migratorio frecuentado por connacionales que viajan hacia el norte de México rumbo a Estados Unidos.

En octubre de 2024, el cubano Yordis Nariño Delgado fue asesinado a balazos en Ixtacuixtla, Tlaxcala, y sus agresores huyeron precisamente hacia San Martín Texmelucan. En marzo de 2026, cuatro migrantes cubanos fueron torturados y quemados vivos en un hotel en Apizaco, Tlaxcala.

Las autoridades de Texmelucan cuentan con un programa de acompañamiento policial gratuito y un módulo de la OCRA para verificar documentación vehicular, con el que han frustrado al menos 12 intentos de fraude. Sin embargo, según los propios reportes, son muy pocas las personas que solicitan este servicio antes de acudir a una transacción.