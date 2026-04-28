Cubano revela cuánto cuesta sobrevivir en México con salarios de inmigrante

Un cubano residente en México publicó un video en Facebook en el que detalla con cifras concretas cuánto dinero necesita un inmigrante para sobrevivir en ese país, y la respuesta es tan directa como incómoda: entre 8,000 y 16,000 pesos mensuales (aproximadamente entre 500 y mil dólares), y eso «solo para sobrevivir».

Leunam Cantero, autor del testimonio, habla desde su propia experiencia. Vive en un departamento pequeño por el que paga 6,000 pesos al mes —incluyendo agua e internet, pero con electricidad aparte—, lo que ya representa la mayor parte de su presupuesto. «Y ahí en todo eso se te fue gran parte de todo tu dinero», advierte.

A esa renta se suman comida y transporte, gastos que, según Cantero, revelan la verdadera dimensión del problema. «El problema no es cuánto cuesta vivir en México. El problema es cuánto puedes ganar. Para un inmigrante es complicado conseguir trabajo y muchas veces toca aceptar lo que sea», señala.

La brecha entre lo que se necesita y lo que se gana es el nudo central del relato. Cantero estima que la mayoría de los inmigrantes cubanos termina ganando entre 2,000 y 2,600 pesos a la semana en trabajos informales, lo que equivale a entre 8,000 y 10,400 pesos mensuales, cifra que apenas roza el piso mínimo que él mismo establece para subsistir.

«A nadie le importa aquí si en tu país eras médico o ingeniero», dice Cantero, resumiendo la devaluación profesional que enfrentan quienes llegan sin documentos y deben insertarse en la economía informal sin acceso a prestaciones ni seguridad social.

Este escenario no es nuevo. Cubanos en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, han reportado salarios de apenas 150 a 180 pesos diarios por jornadas de 12 a 13 horas en trabajos informales, muy por debajo del salario mínimo oficial de 315.04 pesos diarios vigente en 2026.

Otros cubanos han compartido experiencias similares en redes sociales. En enero de 2025, un cubano afirmó en TikTok que vivía con 8,000 pesos mensuales, pagando solo 1,500 pesos de renta, aunque ese testimonio generó debate por considerarse poco realista para ciudades grandes. El pasado 31 de marzo, otro cubano viralizó el mensaje: «En México no tenemos dinero, pero no somos pobres; tenemos libertad, ropa, comida y luz».

La comunidad cubana en México ha crecido de forma sostenida, pasando de 25,976 personas en 2020 a unos 41,475 en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muchos de ellos trabajan sin documentación en construcción, limpieza y comercio, sectores donde las condiciones laborales son especialmente duras.

A pesar del tono realista de su relato, Cantero cierra con un mensaje de esperanza dirigido a quienes están considerando emigrar: «Por lo menos si estás aquí en este gran país no tienes que preocuparte ni por comida ni cuando se va la luz. Tu único trabajo es preocuparte en salir adelante y ser mejor cada día». Una frase que, para muchos cubanos que dejaron atrás los apagones y la escasez de la isla, resume el verdadero valor de haber emigrado.