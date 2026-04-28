Cubano revela cuánto cuesta sobrevivir en México con salarios de inmigrante

Un cubano residente en México publicó un video en Facebook en el que detalla con cifras concretas cuánto dinero necesita un inmigrante para sobrevivir en ese país, y la respuesta es tan directa como incómoda: entre 8,000 y 16,000 pesos mensuales (aproximadamente entre 500 y mil dólares), y eso «solo para sobrevivir».
Leunam Cantero, autor del testimonio, habla desde su propia experiencia. Vive en un departamento pequeño por el que paga 6,000 pesos al mes —incluyendo agua e internet, pero con electricidad aparte—, lo que ya representa la mayor parte de su presupuesto. «Y ahí en todo eso se te fue gran parte de todo tu dinero», advierte.
A esa renta se suman comida y transporte, gastos que, según Cantero, revelan la verdadera dimensión del problema. «El problema no es cuánto cuesta vivir en México. El problema es cuánto puedes ganar. Para un inmigrante es complicado conseguir trabajo y muchas veces toca aceptar lo que sea», señala.
La brecha entre lo que se necesita y lo que se gana es el nudo central del relato. Cantero estima que la mayoría de los inmigrantes cubanos termina ganando entre 2,000 y 2,600 pesos a la semana en trabajos informales, lo que equivale a entre 8,000 y 10,400 pesos mensuales, cifra que apenas roza el piso mínimo que él mismo establece para subsistir.
«A nadie le importa aquí si en tu país eras médico o ingeniero», dice Cantero, resumiendo la devaluación profesional que enfrentan quienes llegan sin documentos y deben insertarse en la economía informal sin acceso a prestaciones ni seguridad social.
Este escenario no es nuevo. Cubanos en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, han reportado salarios de apenas 150 a 180 pesos diarios por jornadas de 12 a 13 horas en trabajos informales, muy por debajo del salario mínimo oficial de 315.04 pesos diarios vigente en 2026.
Otros cubanos han compartido experiencias similares en redes sociales. En enero de 2025, un cubano afirmó en TikTok que vivía con 8,000 pesos mensuales, pagando solo 1,500 pesos de renta, aunque ese testimonio generó debate por considerarse poco realista para ciudades grandes. El pasado 31 de marzo, otro cubano viralizó el mensaje: «En México no tenemos dinero, pero no somos pobres; tenemos libertad, ropa, comida y luz».
La comunidad cubana en México ha crecido de forma sostenida, pasando de 25,976 personas en 2020 a unos 41,475 en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muchos de ellos trabajan sin documentación en construcción, limpieza y comercio, sectores donde las condiciones laborales son especialmente duras.
A pesar del tono realista de su relato, Cantero cierra con un mensaje de esperanza dirigido a quienes están considerando emigrar: «Por lo menos si estás aquí en este gran país no tienes que preocuparte ni por comida ni cuando se va la luz. Tu único trabajo es preocuparte en salir adelante y ser mejor cada día». Una frase que, para muchos cubanos que dejaron atrás los apagones y la escasez de la isla, resume el verdadero valor de haber emigrado.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación de Inmigrantes Cubanos en México
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto cuesta sobrevivir en México para un inmigrante cubano?
Sobrevivir en México como inmigrante cubano cuesta entre 8,000 y 16,000 pesos mensuales, lo que equivale aproximadamente a entre 500 y 1,000 dólares. Esto incluye gastos básicos como alquiler, agua e internet, pero la electricidad, comida y transporte suelen aumentar el costo de vida. Esta cifra es un desafío para muchos inmigrantes, quienes a menudo trabajan en empleos informales con salarios que apenas alcanzan para cubrir estos gastos.
¿Qué tipos de trabajos consiguen los inmigrantes cubanos en México?
La mayoría de los inmigrantes cubanos en México consiguen trabajos en el sector informal, principalmente en áreas como construcción, limpieza y comercio. Estos trabajos no suelen ofrecer seguridad social ni prestaciones, y los salarios pueden ser bajos, a menudo entre 2,000 y 2,600 pesos por semana.
¿Cómo afecta la devaluación profesional a los inmigrantes cubanos en México?
La devaluación profesional es un problema común para los inmigrantes cubanos, ya que las cualificaciones profesionales obtenidas en Cuba a menudo no son reconocidas en México. Esto significa que personas que eran médicos o ingenieros en Cuba deben aceptar trabajos informales y de baja remuneración, sin poder ejercer en sus campos de especialización.
¿Por qué es difícil para los inmigrantes cubanos encontrar empleo en México?
Encontrar empleo en México es complicado para los inmigrantes cubanos debido a la falta de documentación y permisos de trabajo, lo que limita sus opciones a trabajos informales. Esta situación los obliga a aceptar cualquier empleo disponible, generalmente con condiciones laborales difíciles y salarios bajos, apenas suficientes para subsistir.
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