Cae cubano en México señalado como líder de red criminal que ocultaba drogas en vehículos

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Fuerzas federales y locales de México detuvieron el miércoles en la Ciudad de México a Julio Yidier «N», alias «El Tilín», ciudadano cubano identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos, según informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado oficial.

Junto a «El Tilín» fueron arrestadas otras cinco personas, dos de ellas también de nacionalidad extranjera, para un total de seis detenidos identificados como Julio, Pablo, Meng, Carlos, José y Carlos.

Captura de Facebook/Gabinete de Seguridad de México

La operación fue resultado de labores de inteligencia coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las autoridades ubicaron un taller automotriz en la alcaldía Benito Juárez que la célula utilizaba como fachada para fabricar compartimentos ocultos en vehículos —algunos de alta gama— destinados al traslado de drogas.

Con las pruebas recabadas, un Juez de Control otorgó órdenes de cateo para intervenir dos inmuebles en las colonias Narvarte Poniente y Américas Unidas, zonas de clase media-alta de la capital mexicana.

Al ejecutar los cateos, las fuerzas de seguridad aseguraron dos kilogramos de cristal, dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, vehículos modificados con compartimentos ocultos, armas cortas de fuego, cargadores, cartuchos, equipos telefónicos, equipo de cómputo y terminales de cobro.

El método operativo de la célula —usar un taller mecánico para instalar compartimentos secretos en automóviles— es una táctica ampliamente documentada en el crimen organizado mexicano, empleada también por otros grupos en operativos previos dentro de la propia capital.

La detención de «El Tilín» se inscribe en un patrón de creciente presencia de ciudadanos cubanos en redes delictivas en México. En abril de este año, un cubano fue arrestado en Cancún con una orden de captura de Estados Unidos por conspiración para distribuir sustancias controladas.

En diciembre de 2025, otro cubano fue detenido en Tabasco por presuntos delitos de narcomenudeo, y en julio de 2024 17 cubanos fueron arrestados en Hidalgo en un operativo antidroga.

Uno de los casos de mayor envergadura fue el del empresario cubano-mexicano Juan Carlos Minero Alonso, detenido en mayo de 2025 acusado de canalizar aproximadamente 15,000 millones de pesos del narcotráfico a través de su empresa.

Los seis detenidos en la operación del miércoles fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica, mientras los dos inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo policial.