Candidato a la presidencia de Colombia sugiere para Cuba estatus similar a Puerto Rico y explica por qué

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El abogado y candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella ha propuesto públicamente que Cuba sea convertida en un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, en un modelo similar al de Puerto Rico.

La declaración fue realizada en una publicación en la red social X, donde expuso su visión sobre el futuro político de la isla y el papel que ha desempeñado en América Latina.

En su mensaje, De la Espriella afirmó: “Estados Unidos va a liberar a Cuba”, y añadió que “la mejor manera de hacerlo es convertirla en un Estado Libre Asociado, como Puerto Rico”.

Según su criterio, esta fórmula permitiría sentar las bases para la reconstrucción del país tras décadas de crisis.

El candidato argumentó que “no hay forma de reconstruir el desastre de más de 60 años de comunismo si no es bajo un esquema de estabilidad, institucionalidad y libertad real”.

En ese sentido, defendió la necesidad de un cambio estructural profundo que garantice condiciones políticas y económicas sostenibles.

De la Espriella también ofreció una interpretación geopolítica del papel de Cuba en la región.

En su publicación señaló que la isla ha sido “la cabeza de la serpiente: el cerebro del comunismo en América Latina durante décadas”, desde donde “se ha irradiado una ideología que ha empobrecido naciones y ha sometido pueblos”.

En esa línea, sostuvo que el debilitamiento de otros aliados regionales no ha eliminado esa influencia. “Ya cayó Venezuela, que era parte del cuerpo de esa serpiente. Pero la cabeza sigue viva: es Cuba”, escribió.

El mensaje incluyó además críticas directas a actores políticos colombianos. El aspirante presidencial afirmó que “Iván Cepeda sabe que ese momento ya llegó”; y advirtió que el senador “pretende convertir a Colombia en la nueva cabeza de la serpiente del comunismo en la región”.

La publicación concluye con un llamado político a los ciudadanos: “La pregunta es clara y directa: ¿lo vamos a permitir?”, cuestionó, acompañado de consignas de campaña como “¡Firme por la Patria!” y “¡Ganemos en Primera!”.

Las declaraciones de De la Espriella se producen en un contexto regional marcado por tensiones políticas y debates sobre el futuro de los gobiernos de izquierda en América Latina.

También coinciden con un momento de mayor presión internacional sobre el régimen cubano, en medio de políticas más firmes desde Washington y discusiones internas en Estados Unidos sobre el alcance de esas acciones.

El planteamiento del candidato colombiano añade un nuevo elemento al debate internacional sobre Cuba, al proponer un modelo de relación política con Estados Unidos como vía para transformar el sistema vigente en la isla.

Abelardo de la Espriella, conocido como "El Tigre", es un abogado y empresario colombo-estadounidense-italiano que actualmente lidera el movimiento «Defensores de la Patria» como candidato a la presidencia de Colombia para 2026.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Su propuesta política se define por una ideología de ultraderecha centrada en la "mano dura", la reducción drástica del aparato estatal mediante la eliminación de ministerios y el fortalecimiento de la propiedad privada y el libre mercado.

Además, su agenda internacional busca retirar al país de organismos como la ONU y la CIDH, mientras propone restablecer los vínculos diplomáticos con Israel.

En el ámbito social y judicial, De la Espriella promueve una agenda conservadora que incluye la defensa de la familia tradicional, el rechazo al aborto, al feminismo y a la adopción homoparental. Entre sus promesas de campaña más radicales destacan la terminación de los procesos de paz vigentes, el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la autorización para que la población civil porte armas.

El candidato justifica su aspiración bajo una premisa providencialista, afirmando que su decisión responde a un llamado divino para proteger los valores patrios.