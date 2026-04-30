VIRAL: Así habló Trump sobre Cuba y Fidel Castro hace 27 años

Un video de noviembre de 1999 en el que Donald Trump llama a Fidel Castro «asesino», «criminal» y «mala persona en todos los sentidos» ha vuelto a circular masivamente en redes sociales tras ser republicado por Fox News y el programa Fox & Friends en Instagram durante las últimas semanas.

El discurso fue pronunciado el 15 de noviembre de 1999 ante la Cuban American National Foundation (CANF) en Miami, Florida, cuando Trump era un empresario que exploraba una candidatura presidencial por el Partido de la Reforma, apenas semanas después de anunciar su comité exploratorio.

Aproximadamente 1,000 simpatizantes de la CANF lo ovacionaron de pie en varias ocasiones.

En su intervención, Trump fue directo sobre su postura frente a los negocios con la dictadura: «He tenido muchas ofertas de ir a Cuba por negocios, inmobiliarios y otros. Y los rechacé sobre la base de que iré solo cuando Cuba sea libre».

Su crítica al régimen castrista no tuvo matices.

«Poner dinero en Cuba no va al pueblo de Cuba, va a los bolsillos de Fidel Castro. Es un asesino, un mal tipo, y francamente, el embargo contra Cuba debe mantenerse porque es la única forma en la que él será derrocado», afirmó.

Una de las frases más contundentes del discurso describía la realidad de la isla bajo Castro: «Las cárceles de Fidel Castro están llenas de disidentes, sus cementerios están llenos de patriotas y su gobierno está lleno de matones».

Trump también advirtió sobre las consecuencias de ceder ante el régimen:

«No podemos permitir que se salga con la suya con este programa de venir a este país, contratar a nuestros mejores consultores, a nuestros mejores cabilderos, y de repente senadores y otras personas, milagrosamente, se ponen del lado de Fidel Castro».

El momento más compartido del video es el cierre, donde Trump combinó ambición personal con un mensaje directo a Castro: «No sé en qué capacidad estaré: o seré el mayor desarrollador inmobiliario del país o el mejor presidente que hayan tenido en mucho tiempo».

Y remató con la frase que hoy da la vuelta al mundo: «Si pudiera reunirme con Castro ahora mismo, personalmente tendría dos palabras para él: adiós, amigo».

La frase funciona en dos niveles: como despedida irónica y como profecía política sobre el fin del castrismo.

Que Trump efectivamente llegara a la presidencia años después es lo que ha convertido este fragmento en material viral casi tres décadas más tarde.

El video resurge en un momento de máxima presión de Washington hacia La Habana.

Desde que asumió su segundo mandato, Trump reincorporó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo el mismo día de su toma de posesión, el 20 de enero de 2025.

Meses después, Trump reforzó el embargo y prohibió el turismo estadounidense a Cuba, y en enero de 2026 declaró una emergencia nacional por el suministro de petróleo a la isla.

El pasado 27 de marzo, en Miami Beach, Trump fue aún más explícito sobre sus intenciones al declarar entre risas: «Cuba es la siguiente, pero finjan que no lo hubiera dicho».

Para la comunidad cubanoamericana, el discurso de 1999 tiene un peso emocional particular: Trump no solo criticaba a Castro, sino que validaba el sufrimiento del exilio y se comprometía a no hacer negocios con la dictadura cuando aún era simplemente un empresario, 16 años antes de llegar a la Casa Blanca.

El video original, archivado en YouTube por Roll Call Factbase Videos con una duración de dos minutos y 42 segundos, puede verse en este enlace de Facebook.

La frase con la que Trump cerró aquel discurso en 1999: «Creo que ustedes tendrán la victoria. Creo que la tendrán más pronto que tarde. Van a ganar», resuena hoy con una fuerza que pocos habrían anticipado entonces.