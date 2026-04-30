"Cuba libre antes del verano": Analista hace predicción sobre el régimen

El economista cubano exiliado Elías Amor lanzó este jueves una predicción que ha generado atención entre los seguidores del debate sobre el futuro de Cuba.

«Yo creo que antes del verano estamos viendo a Cuba libre y desde luego una situación completamente nueva a la que hemos tenido en los últimos 67 años», dijo.

La declaración fue hecha durante un programa de análisis económico en CiberCuba, donde Amor abordaba las devastadoras proyecciones de la CEPAL para Cuba en 2026, que sitúan al país como la economía de peor desempeño de América Latina y el Caribe, con una caída del PIB proyectada del 6,5%, superior incluso a la de Haití.

Amor fue categórico en su optimismo: «Creo que Cuba va a cambiar a la democracia y la libertad mucho más rápido que Venezuela».

El analista usó como referente la transición venezolana, donde Delcy Rodríguez lidera el proceso tras la caída de Maduro en enero de 2026.

Según Amor, Rodríguez «es una mujer muy inteligente y muy lista que ha sabido colocarse y dar una cierta sensación de tranquilidad y de estabilidad», pero advirtió: «En Cuba no hay una Delcy».

Al descartar a las figuras del régimen como posibles articuladoras de un cambio, Amor fue directo: «No, son todas una pandilla de comunistas barrigonas que no tienen el perfil de Delcy».

Descartó explícitamente a Josefina Vidal, a Raúl Guillermo Rodríguez Castro «El cangrejo» y también al nieto de Fidel Castro, Sandro Castro «al que le gustan los coches», por ser perfiles incapaces de liderar una transición.

Este diagnóstico coincide con un momento en que Díaz-Canel se aferra al poder mientras Cuba se hunde, habiendo admitido incluso no haber hablado directamente con Marco Rubio y rechazando demandas de liberación de presos políticos.

El gran obstáculo que identifica Amor para la transición es la ausencia de liderazgo. «El problema que tenemos en Cuba es que no tenemos a Adolfo Suárez. Es muy triste. No tenemos al artífice de los cambios».

La comparación con la transición española es el modelo que Amor considera ideal. Sin embargo, la periodista Tania Costa en el debate recordó que Suárez era «una persona prácticamente anónima que supo conducir, con la ayuda del rey, la transición española» y que «nadie daba un duro» por él antes de que asumiera ese papel histórico.

Eso no convenció a Amor. «En Cuba tú no ves a ningún líder, no hay líderes, no hay personajes que se muevan en ese escenario. Entonces esto acrecienta nuestra desesperación», admitió el economista.

Análisis previos ya advertían sobre los cinco escenarios posibles para Cuba, siendo las reformas parciales negociadas el más probable, aunque el colapso total se considera cada vez más factible dado el deterioro acelerado.

Otro análisis señalaba que Cuba podría derivar hacia un Estado fallido si no se produce una transición ordenada.

Sobre el papel de Washington en ese proceso, Amor fue enfático: «Hay que intentar que Estados Unidos siga ayudando y que nos mantenga esa consideración que para los cubanos es necesaria», advirtiendo que en momentos de cambio «a la gente se le suele subir el gas a la cabeza y pueden cometer errores».

El contexto económico que respalda el pesimismo estructural es contundente. Según la CEPAL, el PIB per cápita cubano cayó a 1,082.8 dólares en 2025, el más bajo de la región frente a un promedio regional de 10,212 dólares.

Amor calcula que la economía cubana habrá contraído casi un 26% de su PIB desde 2020, una magnitud comparable al Período Especial pero extendida en el tiempo.

The Economist Intelligence Unit estimó en marzo de 2026 una contracción del PIB cubano del 7,2% para este año, con una caída acumulada del 23% desde 2019, cifras que refuerzan el escenario de colapso que Amor describe como el umbral previo al cambio.