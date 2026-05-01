Verano 2026 en Cuba: más calor del habitual y lluvias intensas

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El Centro del Clima del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) publicó sus perspectivas climáticas para el periodo lluvioso de 2026 y anticipa un verano con precipitaciones cercanas a la norma histórica pero temperaturas máximas por encima de la media, manteniendo la tendencia al alza registrada en los últimos años a escala global.
El pronóstico abarca dos trimestres: mayo-junio-julio y agosto-septiembre-octubre, los seis meses en que Cuba concentra casi las tres cuartas partes de la lluvia total anual.
Según el análisis del meteorólogo Elier Pila Fariñas, del INSMET, «se prevé que las precipitaciones tengan un comportamiento muy cercano a la norma o media histórica, que podemos traducirlo como un verano lluvioso como es habitual».
Sin embargo, el calor será el rasgo más destacado de la temporada: «el comportamiento de las temperaturas máximas se pronostica por encima de la media histórica, algo que además mantiene la tendencia de los últimos años a nivel global».
Las temperaturas mínimas, por su parte, se pronostican dentro del rango medio, aunque «muy próximas a su límite superior», lo que significa que las noches de alivio serán escasas.
Uno de los factores clave del pronóstico es el fenómeno El Niño: Pila prevé que su fase cálida se consolide sobre todo a partir de julio, lo que actuaría como «factor limitante de la formación ciclónica».
Este escenario coincide con las proyecciones de la Universidad Estatal de Colorado, que en abril pronosticó 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos huracanes mayores para el Atlántico en 2026, equivalente al 75% de una temporada promedio del periodo 1991-2020.
Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advierten además sobre una probabilidad del 62% de que se desarrolle un «Súper El Niño» entre junio y agosto de 2026, con temperaturas superficiales del Pacífico superiores a 2°C sobre el promedio.
El pronóstico de un verano más moderado en lo ciclónico llega tras una temporada 2025 excepcionalmente activa, que alcanzó el 105% del promedio histórico y estuvo marcada por el huracán Melissa, que devastó el oriente cubano el 29 de octubre como categoría tres, con vientos sostenidos de 195 km/h.
Aquel ciclón afectó a más de 3,5 millones de personas y dañó más de 116,000 viviendas en el oriente de la isla, dejando a la población de esas provincias en condiciones de vulnerabilidad agravada.
El contexto de calor extremo en Cuba es ya una tendencia consolidada. En abril de 2024, el país rompió por primera vez en su historia la barrera de los 40°C, con 40,1°C registrados en Jucarito, Granma, y semanas después volvió a alcanzar esa marca en Bolivia, Ciego de Ávila.
Pila recuerda que «la persistencia de días cálidos, típico de estos meses, solo se interrumpe durante los eventos lluviosos de varios días de duración, fundamentalmente durante los bimestres mayo-junio y septiembre-octubre».
El pronóstico también advierte que, aunque se trata de perspectivas climáticas de largo plazo, «ya tiene una idea del verano-otoño por delante», con la confiabilidad de los modelos disminuyendo a medida que se alarga el horizonte temporal.
Preguntas frecuentes sobre el clima en Cuba en el verano de 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo será el clima en Cuba durante el verano de 2026?
El verano de 2026 en Cuba será más caluroso de lo habitual, con temperaturas máximas por encima de la media histórica. Aunque las precipitaciones se mantendrán cercanas a la norma histórica, se espera que el calor sea el rasgo más destacado de la temporada.
¿Qué impacto tendrá el fenómeno El Niño en el clima de Cuba en 2026?
El fenómeno El Niño podría consolidarse a partir de julio de 2026, actuando como un factor limitante para la formación ciclónica. Esto podría moderar la temporada de huracanes en el Atlántico. Además, existe una probabilidad del 62% de que se desarrolle un "Súper El Niño", lo que podría influir en el aumento de las temperaturas superficiales del Pacífico.
¿Cómo afectará el calor extremo a la población cubana en 2026?
El calor extremo en Cuba durante 2026 podría agravar el estrés hídrico y las condiciones de sequía meteorológica. La crisis energética existente en la isla, con apagones prolongados, podría empeorar la situación al dejar a muchas personas sin acceso a ventiladores o aire acondicionado, aumentando el riesgo de problemas de salud relacionados con el calor.
¿Cuáles son las expectativas para la temporada de huracanes en Cuba en 2026?
Se espera una temporada de huracanes ligeramente por debajo del promedio histórico, con 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos huracanes mayores. La influencia de El Niño podría reducir la actividad ciclónica en el Atlántico, aunque no elimina por completo el riesgo de impacto en la región.
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