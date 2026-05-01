Analista tilda de “fantasía” amenaza de Gerardo Hernández sobre el escenario tras la caída

Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y uno de los llamados «Cinco Héroes» del régimen cubano, declaró que si Estados Unidos invadiera Cuba, activaría una guerra de guerrillas «el día después» de la ocupación, comparando el escenario con Vietnam. El analista político y periodista cubano Camilo Loret de Mola desmonta esa amenaza punto por punto y la califica de fantasía sin sustento real.

Hernández reconoció abiertamente que Cuba no tiene posibilidades de ganar un enfrentamiento directo con el ejército estadounidense ni de evitar que tomen y ocupen el país. Su argumento es que la «sorpresa» vendría después. «El día después se activarán nuestras unidades clandestinas, hacer sabotaje, buscar enfrentar indirectamente a los ocupantes hasta llegarlos a convencerse de que tienen que abandonar este país porque van a ser derrotados en esa batalla a largo plazo, cotidiana, día a día».

Loret de Mola, entrevistado por Tania Costa, no oculta su escepticismo: «Este sí le está moviendo un fetiche a la Administración Trump».

El analista señala que la comparación con Vietnam es inválida en términos geopolíticos y logísticos. «Vietnam tenía un tubo directo, una conexión directa con China a través de la frontera, por donde una fuerte Unión Soviética en esos momentos le bajó todo el armamento posible y todo el suministro posible para enfrentarse en esa guerra. Primero, no existe la Unión Soviética ni ningún sustituto», afirma.

Asimismo, añadió que Cuba, a diferencia de Vietnam, es una isla sin fronteras terrestres, con armamento obsoleto de época soviética y sin ningún patrocinador externo dispuesto a asumir el costo geopolítico de financiar una guerrilla frente a Washington en 2026.

Loret de Mola pregunta directamente: «¿Ustedes creen que en el escenario geopolítico actual China se va a arriesgar o Rusia se va a arriesgar a ser el patrocinador o el financista de las guerrillas estas individuales?»

El argumento más contundente del analista apunta a la base social de esa supuesta resistencia. «¿Con quién estás contando? ¿Con el mismo cubano que todos los días se levanta sin luz, sin comida, con basura en la puerta de la calle? ¿De verdad ese hombre va a pelear por ti?», cuestiona Loret de Mola.

Para ilustrarlo, cita a una cubana residente en la isla con quien mantiene contacto y que a esa pregunta contestó: «Mira, que llamen a la vecina mía, la mamá de los jimaguas, que cuando le toquen la puerta y le digan que ella tiene que pelear por Díaz-Canel, a los que va a matar es a ellos. Porque estamos en una situación que lo que queremos es que se vayan».

El analista concluye con ironía: «Parece que el señor Gerardo no habló con la madre de los jimaguas».

Las declaraciones de Hernández se producen en el marco de la campaña «Mi firma por la Patria», lanzada el 19 de abril en el acto por el 65 aniversario de Playa Girón, mediante la cual el régimen presiona a ciudadanos a firmar listas en centros de trabajo y escuelas, comprometiendo su disposición a defender la revolución ante una posible intervención militar estadounidense.

Loret de Mola describe la realidad de esas firmas sin ambigüedad. «Hay gente firmando por miedo a perder el trabajo, porque le da lo mismo o porque son fanáticos de la revolución. Pero hay gente firmando. Increíble».

El analista estima que el discurso de Hernández busca intimidar a la administración Trump evocando los fracasos de Afganistán e Irak, pero advierte que Cuba no es comparable a esos escenarios por carecer de fronteras porosas y de suministro externo garantizado.

Loret de Mola estima que el 90% de los participantes en el desfile del primero de mayo no se creen el discurso que les venden, y añade una reflexión final que resume la fragilidad de toda la amenaza. «Y si se lo creyeran, ¿y si van a pensar en esa posibilidad? No tienen cómo defenderlo. No tienen cómo mantenerlo».