Gerardo Hernández dice que EE.UU. podrá invadir Cuba, pero encontrará una guerra de guerrillas

Vídeos relacionados:

El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) Gerardo Hernández, advirtió el miércoles que Estados Unidos podría ocupar Cuba militarmente, pero que después enfrentaría una guerra de guerrillas protagonizada por todo el pueblo.

Las declaraciones fueron recogidas en un video publicado en Instagram por la periodista Sasi Alejandre, en el marco del aniversario 65 de la batalla de Playa Girón, y en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana.

"Nuestra capacidad militar no puede competir con la del imperio más grande del mundo. Nosotros estamos conscientes que si ellos se proponen ocupar el país, quizás puedan ocuparlo, a pesar de nuestra resistencia", reconoció Hernández, en alusión a la evidente superioridad militar estadounidense.

Sin embargo, apeló a la doctrina cubana de la "guerra de todo el pueblo" como elemento disuasorio. "El problema es que van a ser después, cuando todo un pueblo decida defender su revolución y adoptar tácticas de guerrilla, de resistencia. En eso se basa nuestra doctrina", sostuvo el integrante del grupo conocido como los "Cinco Héroes" del régimen cubano.

Hernández también comparó la situación actual con la víspera de la invasión de Playa Girón en 1961, y señaló que "hay una reacción muy grande por parte de elementos de extrema derecha en Miami, tratando de provocar un conflicto entre los dos países", y acusó a esos sectores de querer que "los americanos les hagan el trabajo sucio a ellos".

El video se enmarca en una escalada retórica del régimen ante las declaraciones del presidente Donald Trump, quien el 16 de marzo afirmó desde la Casa Blanca creo que tendré el honor de tomar Cuba, describiendo la isla como una "nación fallida".

Días después, el 27 de marzo, Trump volvió a declarar Cuba es la siguiente en el FII Priority Summit de Miami Beach, y el 15 de abril sugirió "puede que nos detengamos en Cuba", tras referirse al conflicto con Irán.

Trump firmó además la Orden Ejecutiva 14380 el 29 de enero de 2026, declarando al gobierno cubano "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos e imponiendo aranceles a países que suministren petróleo a la isla, lo que ha agravado la ya crítica situación energética del país.

El presidente Miguel Díaz-Canel lanzó advertencias similares el 7 de abril en una entrevista con la revista estadounidense Newsweek. "Si hay una agresión militar, combatiremos y nos defenderemos", adujo Díaz-Canel invocando la misma doctrina de guerra de guerrillas que ahora repite Hernández.

Las declaraciones coinciden, asimismo, con la promoción de la campaña oficialista #MiFirmaPorLaPatria, lanzada por el Partido Comunista de Cuba el 19 de abril.

El propio Hernández impulsó la iniciativa en Facebook con el lema "¡Mi firma es por una Cuba sin guerra y sin bloqueo!", lo que desató una avalancha de críticas de cubanos que exigen elecciones libres y denuncian el hambre, los apagones y la miseria.

Vecinos del bloque 4 de Cárdenas, Matanzas, se negaron colectivamente a firmar la planilla oficial pese a presiones y amenazas de emisarios del régimen.

Analistas independientes califican la campaña de cortina de humo para desviar la atención de una contracción del PIB del 23% desde 2019 y una crisis energética con cinco colapsos totales o parciales del Sistema Eléctrico Nacional en los últimos meses.

Hernández cerró su intervención con una frase que resume la postura oficial del régimen ante la tensión con Washington. "Ojalá no haya guerra, porque la guerra es algo que nadie la desea, pero preparados estamos", apuntó.