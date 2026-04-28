Gerardo Hernández: «Cuba no necesita agentes, tiene informantes voluntarios»

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Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y uno de los llamados «Cinco Héroes» del régimen cubano, publicó en Facebook una irónica reflexión sobre el despliegue de aeronaves militares estadounidenses en las proximidades de Cuba, que terminó convirtiéndose en un bumerán ante la avalancha de críticas que recibió.

El post surgió como respuesta a una publicación del periodista Mario Vallejo, con cuenta verificada en Facebook, quien alertó: «ESTO NO ES UN DESPLIEGUE CASUAL: ES UN CERCO DE INTELIGENCIA SOBRE CUBA». Vallejo había compartido capturas de pantalla de la aplicación pública Flightradar24 mostrando aeronaves militares estadounidenses —un avión cisterna, un dron MQ-4C Triton, un vehículo aéreo no tripulado y otra aeronave no identificada— sobrevolando la región del Caribe y Cuba.

Hernández aprovechó el momento para lanzar una comparación irónica: «¡Cuba no necesita agentes, tiene informantes voluntarios! Por informar menos que esto, a #LosCinco nos declararon 'agentes extranjeros' y a tres, culpables de 'espionaje'... Es bueno saber que ahora algunos ofrecen ese servicio sin enfrentar prisión».

Facebook / Gerardo de Los Cinco

El tiro le salió por la culata. La sección de comentarios se llenó de respuestas que desmontaron su argumento con un señalamiento elemental: Flightradar24 es una plataforma gratuita y de acceso público, disponible para cualquier usuario con un teléfono. La información que muestra este tipo de servicios proviene de señales emitidas por las propias aeronaves o embarcaciones —incluidas las de Estados Unidos—, que pueden ser limitadas o incluso desactivadas en determinadas circunstancias, por lo que no se trata de datos confidenciales ni de acceso restringido.

«Esa noticia es pública, no es secreta», escribió un usuario. En la misma línea, otro comentó: «Sabes que eso es una página pública, ¿verdad? Eso no es ningún secreto de Estado». También hubo quien insistió en lo básico del asunto: «Esa aplicación es gratis y libre, y si para ustedes esto es “información privilegiada”, que Dios los guarde».

Algunos comentarios fueron más directos al cuestionar el argumento: «Ya uno se da cuenta de lo tonto que puedes llegar a ser cuando no ves que esa plataforma es pública» o «Este se hace el inteligente y el cómico. Él sabe perfectamente que eso es información pública». Incluso otros recordaron que cualquier ciudadano puede acceder a esos datos: «Cosa que cualquier cubano dentro de la isla con un teléfono podría averiguar».

La crítica más dura vino al establecer comparaciones: «La diferencia es que esa información es publica, de consulta pero tú fuiste un delincuente chivatón que hizo espionaje internacional y como tal te enjuiciaron». Otro comentario, sin matices, añadía: «Ustedes eran espías de Cuba directamente en USA, deja el show».

El contexto inmediato del post es el ejercicio militar FLEX2026 activo en Cayo Hueso, confirmado oficialmente por el Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y la Cuarta Flota, que se desarrolla del 24 al 30 de abril e integra inteligencia artificial, sistemas no tripulados y fuerzas navales tradicionales.

Este ejercicio se enmarca en una escalada de vigilancia documentada desde enero de 2026, con vuelos de drones MQ-4C Triton y otras aeronaves rastreados públicamente mediante Flightradar24. El 17 de abril, un Triton sobrevoló Cuba incluyendo tramos sobre Pinar del Río y La Habana, y el 21 de abril otro operó en el Golfo de México al norte de la isla.

Hernández fue condenado en diciembre de 2001 a dos cadenas perpetuas por conspiración para espionaje y por su papel en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, como jefe de la Red Avispa, la red de espionaje cubana en Miami. Fue liberado el 17 de diciembre de 2014 en el marco del deshielo entre Barack Obama y Raúl Castro, y desde 2020 dirige los CDR y es miembro del Consejo de Estado.

Mientras Hernández intenta hacer humor a costa del despliegue militar estadounidense, días antes Díaz-Canel insistía en que Cuba debe prepararse para una confrontación con Estados Unidos, en un régimen que lleva décadas criminalizando el acceso a la información.