Una “receta” firmada por Fidel y una incubadora en la calle durante el Primero de Mayo en Pinar del Río: postal de un sistema sanitario en ruinas

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El desfile del Primero de Mayo en Pinar del Río dejó este viernes una de las imágenes más reveladoras y difíciles de justificar, con personal sanitario marchando con una receta médica gigante donde el dictador Fidel Castro (1926-2016) aparece como "médico" y el presidente Donald Trump como "paciente" con diagnóstico de Alzheimer., mientras una incubadora de neonatos era exhibida en plena vía pública como parte del montaje.
La imagen fue publicada por la página en Facebook del telecentro provincial Tele Pinar y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una avalancha de burlas y críticas hacia el régimen.
"De la receta hablamos después, pero yo espero que esa incubadora sea de juguete, porque sacar algo así a la calle donde se llena de gérmenes es bien antiético", escribió la usuaria Cuqui Cuban.
Varios comentaristas señalaron la ironía de que en Cuba no existen recetas médicas disponibles en los hospitales, precisamente el formato que las enfermeras usaron como soporte de propaganda.
"Hace años en Cuba no hay recetas, debieron escribir eso en un papel para hacerlo más creíble", apuntó Emely A. González.
Otros usuarios pusieron el foco en el contraste entre el espectáculo del desfile y la realidad cotidiana de la isla.
"Cuando regresan a sus casas, sin corriente, sin gas, sin comida, sin medicinas, sin dinero, sin vida propia, esa es la realidad", escribió Juan Antonio Castellano Camue.
Sisiliany Sánchez fue más directa: "Luego de 38 horas sin corriente, sin dormir en toda la noche, veo esto, y solo pienso en que merecen horas extras de apagón".
Algunos interpretaron el cartel de forma inversa, preguntando si el mensaje era que Trump era la cura.
"¿O sea, la medicina para curar el Alzheimer es Trump? Cada cual lo interpreta a su conveniencia, como todo aquí", comentó Caridad Pérez.
George Asencio fue más contundente en su lectura histórica. "La única receta que aplicó Fidel Castro fue la traición al pueblo cubano. Nos convocó para tumbar a Batista y luego nos entregó a la URSS. La receta perfecta de un bandido".
El desfile de este año fue dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro, al aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón y al XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, con un tono marcadamente bélico y antiimperialista.
El acto central fue trasladado de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista frente a la Embajada de Estados Unidos, justificado oficialmente por "austeridad" y el "cruel bloqueo energético".
Pinar del Río tiene historial de imágenes insólitas en estos desfiles. En 2022 trabajadores de Guane crearon una réplica de la tumba de Fidel Castro en poliespuma, y en 2023 participantes desfilaron vestidos de novios.
A nivel nacional, en 2023 ya se había usado el formato de receta médica en un cartel firmado por el "Dr. Díaz-Canel" en La Habana, estableciendo un precedente directo en los actos del Primero de Mayo.
La ironía del cartel se amplifica por la crisis sanitaria real. Cuba enfrenta en 2026 una escasez crónica de medicamentos, farmacias vacías y hospitales sin insumos básicos, situación que un equipo de NBC documentó en un hospital cubano por primera vez en una década.
"Que clase de papelazo. A esta altura del campeonato, con la miseria espantosa que se está viviendo en Cuba, prestarse para esa estupidez", resumió Yosvy Díaz.
Preguntas Frecuentes sobre la Propaganda Política en Cuba y su Contexto Social
CiberCuba te lo explica:
¿Qué simboliza la receta médica gigante en el desfile del Primero de Mayo en Cuba?
La receta médica gigante simboliza una crítica irónica hacia el gobierno de Estados Unidos, asociando a Donald Trump con un diagnóstico de Alzheimer y a Fidel Castro como "médico". Este acto de propaganda busca ridiculizar al expresidente estadounidense mientras celebra el legado de Castro en un contexto de escasez real de medicamentos en Cuba.
¿Cómo ha reaccionado el pueblo cubano ante el uso de imágenes propagandísticas en los desfiles?
El pueblo cubano ha reaccionado con críticas y burlas en redes sociales, destacando la ironía de utilizar un formato de receta médica cuando en los hospitales cubanos falta este recurso básico. Además, muchos cubanos señalan el contraste entre estos actos propagandísticos y la dura realidad de escasez y apagones que enfrentan en su vida cotidiana.
¿Qué denuncian los cubanos sobre la situación sanitaria en la isla?
Los cubanos denuncian un colapso en el sistema de salud, con falta de medicamentos, escasez de insumos básicos y una infraestructura hospitalaria deteriorada. Esta crisis es agravada por la propaganda del régimen que intenta ocultar la verdadera situación sanitaria del país.
¿Cuál es el impacto de las campañas de propaganda en la percepción del régimen cubano?
Las campañas de propaganda han generado un efecto contrario, exponiendo aún más el deterioro del sistema y la pérdida de credibilidad del régimen comunista. Los cubanos utilizan el espacio digital para expresar su malestar y cuestionar abiertamente el discurso oficial, lo que refleja una profunda fractura entre la narrativa del poder y la percepción ciudadana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.