Régimen cubano asegura que están listos para «la carga al machete»

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Con motivo del 1 de mayo de 2026, la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en X publicó un mensaje de Raúl Castro en el que el exmandatario declaró que el régimen se mantiene «con el pie en el estribo y listos para la carga al machete», junto al pueblo y «como un combatiente más, contra el enemigo y nuestros propios errores, seguros de que siempre retumbará en esta tierra el grito mambí: ¡Viva Cuba libre!»

El mensaje, publicado la víspera del Día Internacional de los Trabajadores, acompañó la consigna oficial del régimen para la jornada: «La Patria se defiende», bajo el lema «Morir por la Patria es vivir».

El acto central de este año no se celebró en la Plaza de la Revolución —sede tradicional durante décadas— sino en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el malecón habanero.

El cambio de sede fue anunciado en abril por Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la comisión organizadora de la Central de Trabajadores de Cuba, quien citó la «austeridad» y el «cruel bloqueo energético» como motivos.

Críticos señalan que la descentralización del acto —con participantes marchando en cuatro frentes desde distintos consejos populares— busca disimular la baja asistencia provocada por la grave crisis económica y energética que atraviesa la isla, con apagones de hasta 24 horas.

Se documentó además que niños fueron sacados de escuelas para participar en marchas locales, como en San Miguel del Padrón, el día previo a la jornada.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad para la mañana del 1 de mayo a partir de las 8:00, ante la concentración frente a su sede diplomática.

La retórica de Castro no es nueva: utilizó expresiones idénticas —«pie en el estribo» y «carga al machete»— en el acto por los 65 años del triunfo revolucionario el 1 de enero de 2024 en Santiago de Cuba.

En 2026, el régimen ha intensificado su discurso militarista en el marco del «Año de la Preparación para la Defensa».

El 18 de enero, el Consejo de Defensa Nacional presidido por Castro aprobó planes para el «paso al Estado de Guerra», y desde entonces se realizan ejercicios militares cada sábado bajo la doctrina de «guerra de todo el pueblo», con prácticas de tiro con fusiles AK-47, drones y minas antitanques.

La retórica bélica del régimen sirve también para desviar la atención de la grave crisis interna: apagones de hasta 24 horas, escasez de combustible y deterioro generalizado de los servicios básicos.

La expresión «carga al machete» remite a una táctica de combate mambí empleada durante las guerras de independencia contra España. El régimen ha apropiado históricamente ese simbolismo para legitimar su discurso de resistencia.

Castro, de 94 años, se retiró formalmente de la primera secretaría del Partido Comunista en 2021, pero mantiene influencia determinante sobre el gobierno de Díaz-Canel.

El 3 de abril pasado le envió una carta al Ejército Central de Cuba afirmando: «Hoy, cuando la Patria está nuevamente amenazada, les ratifico mi confianza en que sabrán enfrentar cualquier agresión, convencidos en la victoria».